大摩再上調恒指目標兩成至２８０００點，最牛見３３４００點

《經濟通通訊社８日專訊》摩根士丹利近日發表研究報告，上調恆生指數明年６月底目標至

２８０００點，較之前預測２３３００點調高約２０％，估計港股將受惠於內地股市成交量增加

以及盈利能力、流動性改善等。至於國企指數目標亦上調１９％至１１５１０點。

大摩又將ＭＳＣＩ中國指數目標由８４升至１０３點，而滬深３００指數目標亦調升２９％

至５３６０點，該行預期內地股市盈利能見度增加，估計Ａ股仍可跑贏整體中國股市，主要因為

大量基金推出以及散戶開戶增加，預期人民幣兌美元略為升值，亦屬好因素。



＊恆指最差或見１９４３０點＊



大摩估計在最牛情景下，恆生指數目標是３３４００點（潛在升幅２７％）、國企指數是

１３７００點（潛在升幅２８％）、滬深３００指數目標是６９００點（即潛在升幅４８％）以

及ＭＳＣＩ中國指數是１３０點（潛在升幅３６％）。

最差情景下，恆指目標是１９４３０點（潛在跌幅２６％）、國企指數是７８５０點（潛在

跌幅２７％）、滬深３００指數為３６４０點（即潛在跌幅２２％）及ＭＳＣＩ中國指數見７０

點（潛在跌幅２７％）。



＊中美關係仍是風險所在＊



大摩重申中美關係緊張仍是最大風險因素，１１月的美國總統大選和美國新冠肺炎疫情惡化

，可能令投資環境變得複雜。同時，該行亦觀望中國及印度邊境衝突發展。至於其他宏觀因素，

還有天氣問題和新一波疫情。（ｃｌ）

