《本港樓市》許正宇：無意藉放寬辣招提升競爭力，負擔比率續高企

《經濟通通訊社８日專訊》新加坡政府有意放寬其樓市需求管理措施（俗稱「辣招」），以

吸引國際資金到當地投資以振興經濟。對於議員吳永嘉關注香港會否將從價印花稅稅率調低至以

往水平，財經事務及庫務局局長許正宇回覆指，政府認為投資者選擇開展業務地點時會考慮多方

面的因素，包括營商環境及商機、稅制及稅率，以及經營成本等。考慮到目前香港物業市場的實

際情況，需求管理措施確保物業市場健康發展，可有助提供穩定的營商環境，維持香港作為國際

金融和商業中心的競爭力。



＊透過紓困措施減輕企業負擔＊



他表示，政府明白企業在現時的經濟情況下，或會面對較大的現金流壓力。政府今年的《財

政預算案》及兩輪防疫抗疫基金共推出一系列涉及超過２８００億元的紓困措施，減輕企業的財

政負擔，同時亦為中小企推出「百分百擔保特惠貸款」和為合資格企業推出「保就業」計劃，以

紓緩企業現金流轉困難。



＊憂放寬辣招推升樓價＊



他又指，最近住宅樓價有回升跡象。整體樓價仍處於一般市民難以負擔的水平。今年第一季

的市民置業負擔比率仍然處於７３％的高水平，遠高於２０００－２０１９年２０年長期平均數

的４５％，而任何放寬需求管理措施或下調印花稅稅率的舉動，均可能被市場趁機炒作為政府調

整樓市政策的訊號，亦可能會刺激部分市民對本地住宅物業的需求，在目前房屋仍然供不應求的

情況下，有機會造成推高樓價的反效果。因此，政府必須審慎行事。（ｃｌ）

