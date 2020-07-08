【賭王病逝】何鴻燊喪禮今天設靈，明天公祭後日出殯

《經濟通通訊社８日專訊》「賭王」何鴻燊５月底在香港養和醫院病逝，享年９８歲。何鴻

燊的喪禮在今天（７月８日）舉行，只讓至親告別。明天（７月９日）將設靈舉行公祭，後天即

本周五（７月１０日）會大殮出殯擇吉安葬。

據悉，何家本周五早上將安排傳媒進入靈堂鞠躬，下午一時半進行大殮儀式，儀式過後，賭

王靈柩會暫放香港殯儀館內，擇日移送東華義莊，然後待明年擇吉日下葬何家家族墓園、位於摩

星嶺的昭遠墳場。（ｃｌ）

