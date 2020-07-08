【國安立法】分析：美國打擊港匯有兩大方式，惟後果只會適得其反

《經濟通通訊社８日專訊》外媒報道，美國政府正考慮就港區國安法懲罰中國，美國國務卿

蓬佩奧的顧問已討論通過限制香港銀行購買美元的能力，打擊香港聯繫匯率制度。對於美國政府

考慮削弱香港的匯率制度，經濟學家認為，美國打擊港元聯匯有兩大潛在方式，鑒於採取這些做

法的實際困難及其對美國利益的損害，這一威脅極不可能成為現實，而最終後果只會適得其反。



＊限制美國銀行向香港提供美資金＊



渣打大中華和北亞首席經濟學家丁爽表示，落實這種戰略的最直接方法是，美國通過針對中

資銀行實施制裁來對美國的銀行，可能還有外國銀行，向中資銀行出售美元的能力設限，但這項

提議使美國面臨潛在的破壞性後果。

丁爽表示，這種做法聽起來很激進，不僅會對中國的銀行，而且對美國的銀行和全球金融市

場都產生深刻且不可預測的影響。他認為，在用盡對中國造成比美國更多問題的選項之前，美國

訴諸這種可能適得其反的手段可能性很小。他認為，中國強大的外部頭寸，包括經常項目盈餘、

高額外匯存底、以及預期以更快的速度從新冠疫情中復甦，有助於減輕這類舉措影響的因素。



＊切斷香港與ＳＷＩＦＴ的往來＊



ＡｘｉＣｏｒｐ首席全球市場策略師Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｉｎｎｅｓ亦表示，如果美國實施這

樣的限制措施，其中一種可能的方式是美國財政部限制美國的銀行向香港和中國的銀行提供美元

資金，這將推高這類融資的成本。

另外，大和證券駐香港的亞洲（日本以外）首席經濟學家Ｋｅｖｉｎ Ｌａｉ表示，一個「

極端」選擇將是切斷香港與全球外匯交易清算網絡環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）的往來

。他指出，雖然這個選擇不太可能，但並非沒有可能，如果沒有進入全球美元池的渠道，港元將

無法正常運轉。（ｂｉ）

