《再戰明天》內地公布６月消費和生產物價指數，歐元集團開會議

《經濟通通訊社８日專訊》明日（９日）內地公布６月消費者物價指數和生產者物價指數，

歐洲央行總裁拉加德參加歐元集團會議。



＊歐洲央行總裁拉加德參加歐元集團會議＊



在外圍重要經濟活動上，明日，美國副國務卿比根與韓國官員討論朝鮮和其他議題。

歐洲央行總裁拉加德和執委帕內塔透過視訊會議參加歐元集團會議。

本港時間明晚９：００ｐｍ，歐元區財長開會遴選歐元集團下任主席。



＊內地公布６月消費者物價指數和生產者物價指數＊



明日，巴西股市假期休市。

在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布５月消費信貸，料由下跌６８７﹒８億美元改善

至下滑１５０億美元。

明早９：３０ａｍ，中國公布６月消費者物價指數，年率料由２﹒４％升上２﹒５％；６月

生產者物價指數年率跌幅料由３﹒７％下滑至３﹒２％。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由４１２﹒７萬下降至

１３７﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１９２９萬跌至１８７５萬。１０：００ｐｍ，美

國公布５月批發庫存，月率料由０﹒３％升上１﹒２％。美國同時公布５月批發貿易。



＊迅銷公布業績＊



在本港，明日，迅銷（０６２８８）公布業績。聯想集團（００９９２）開股東會。

（ｈｏ）

