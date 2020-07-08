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08/07/2020 19:32

《再戰明天》內地公布６月消費和生產物價指數，歐元集團開會議

　　《經濟通通訊社８日專訊》明日（９日）內地公布６月消費者物價指數和生產者物價指數，
歐洲央行總裁拉加德參加歐元集團會議。

＊歐洲央行總裁拉加德參加歐元集團會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，美國副國務卿比根與韓國官員討論朝鮮和其他議題。
　　歐洲央行總裁拉加德和執委帕內塔透過視訊會議參加歐元集團會議。
　　本港時間明晚９：００ｐｍ，歐元區財長開會遴選歐元集團下任主席。

＊內地公布６月消費者物價指數和生產者物價指數＊

　　明日，巴西股市假期休市。
　　在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布５月消費信貸，料由下跌６８７﹒８億美元改善
至下滑１５０億美元。
　　明早９：３０ａｍ，中國公布６月消費者物價指數，年率料由２﹒４％升上２﹒５％；６月
生產者物價指數年率跌幅料由３﹒７％下滑至３﹒２％。
　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由４１２﹒７萬下降至
１３７﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由１９２９萬跌至１８７５萬。１０：００ｐｍ，美
國公布５月批發庫存，月率料由０﹒３％升上１﹒２％。美國同時公布５月批發貿易。

＊迅銷公布業績＊

　　在本港，明日，迅銷（０６２８８）公布業績。聯想集團（００９９２）開股東會。
（ｈｏ）

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