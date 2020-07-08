【紓困措施】政府將資助展覽參展商一半費用，每個攤位上限一萬元

《經濟通通訊社８日專訊》為重振會議及展覽業，政府在「防疫抗疫基金」下設立總額

１０﹒２億元的會議展覽業資助計劃，資助會展活動的參加者和主辦機構。因應不少會展活動將

陸續於７月中下旬恢復舉辦，政府將於７月１６日啟動資助計劃，為期１２個月。受惠的參展商

及主要會議參加者毋須提交申請，貿發局會從應收款項中直接扣除計劃的資助。

資助計劃第一部分是資助所有參與貿發局舉辦的展覽的參展商５０％費用，每個標準攤位的

資助金額以１萬元為限，每間參展商每次最多可獲資助１０個攤位的參加費用；而參與貿發局主

要會議的參加者，亦均可獲參加費用５０％的資助，每次上限１萬元。

此外，符合資格的中小企可以同時就該等活動的參加費用申請「中小企業市場推廣基金」的

對等資助。若參展費用為二萬元或以下，參展商可免費參加該展覽。如參展費用超過二萬元，參

展商只需繳付扣除資助計劃和「中小企業市場推廣基金」下資助後的餘額，即可參加該展覽。

資助計劃的第二部分則會資助在香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館舉辦的展覽和國際會議

的主辦機構１００％場租，資助不設上限，將於７月２４日啟動，為期１２個月。（ｊｏ）

