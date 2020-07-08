《小傳日記》疫情政局常變幻，大象失魂ＱＱ彈！

《小傳日記》花旗國就業數據理想，但喺獲利盤湧現下都要倒跌收市。不過香江呢邊有Ａ場

加持，今朝仍可以高開１０２點報２６０７８點收復兩萬六關口，之後升幅最多擴大至逾３００

點高見２６２９９點。不過，中美關係緊張，花旗國放風話可能限制本地錢莊買美金，加上本地

又爆發第三波疫情，錢莊佬同磚頭佬都頭耷耷，魚缸半日表現反覆，喺２５０天線（約２６０８

１點）拉鋸。午後，Ａ場升幅擴大，內險佬起飛，加上大摩再上調香江孖屐他屐至兩萬八，仲唱

好最牛可以睇到３３４００點，魚缸喺兩萬六喘定。最終，魚缸埋單報２６１２９，升１５３點

或升近１巴仙，主板成交１９６１﹒９４億銀，較上日減少一成八。

國貨報１０７４８，升１４７點或升逾１巴仙。上證重上３４００點，內險佬國壽（０２６

２８）急漲近７巴仙，報２０﹒６５銀，為最佳表現藍戰士。

Ａ場再下一城，上證綜指收報３４０３，升５８點或升近２巴仙，深成指數報１３４０６，

升２４２點或升近２巴仙，兩市成交達１﹒５４億人仔。

大隻藍戰士方面，ＱＱ（００７００）再破頂，飆逾半成，報５４３銀；生發發（００３８

８）漲近３巴仙，報３５８銀；ＡＩＡ（０１２９９）漲唔夠半巴仙，報７６﹒８銀；中移動（

００９４１）走低逾半巴仙，報５６﹒１銀；建行（００９３９）反覆升１格，報６﹒５７銀。





＊花旗罰港銀大象最頭痕，港鐵發盈警凍薪最慘情＊



外媒引述消息話，因為神州喺香江訂立「港區國安法」，所以花旗國國務院內部考慮打擊聯

匯，例如限制香江銀行業兌換美金。雖然諗法未提升到白宮最高決策層面，但本地錢莊已經嚇到

腳仔軟，中銀（０２３８８）無咗逾１巴仙，報２４﹒２銀；渣打（０２８８８）碌低逾３巴仙

，報４１﹒９銀；東亞（０００２３）逆市升兩格，報１８﹒２２銀。報道特別提到，首要任務

係搵方法懲罰撐國安法嘅大象（００００５），今日撻低逾４巴仙，報３７銀，係表現最差藍戰

士；小象（０００１１）亦走低近１巴仙，報１３２﹒８銀。

香江今日新增２４宗新型肺炎初步確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇相信，未來幾

日感染數字仲會上升，希望政府將防疫限制措施回復返去父親節前咁，磚頭佬連續第二日回吐，

恆地（０００１２）跌１格，報３０﹒６銀；新地（０００１６）碌低近１巴仙，報１００銀；

信置（０００８３）無咗逾１巴仙，報１０﹒２８銀；九置（０１９９７）跣低近３巴仙，報

３４﹒６５銀。港鐵（０００６６）預期半年要蝕大概４億，為咗慳成本員工今年要凍薪，真係

慘慘豬，撻低逾２巴仙，報４１﹒１５銀。



＊資金愛捧場新經濟愈強，手遊狂吸金股價向上泵＊



新經濟佬繼續係資金熱捧嘅對象，其中，阿里巴巴（０９９８８）成立ＡＩｏＴ創新中心，

全日揚逾２巴仙，報２３７﹒８銀；美團（０３６９０）反彈兼破頂，以全日最高位埋單報

１９９﹒８銀，漲８巴仙；小米（０１８１０）獲銀河聯昌升他屐，踢高９巴仙，報１６﹒１銀

；平安好醫生（０１８３３）亦創新高，走高逾２巴仙，報１２４銀；眾安在線（０６０６０）

漲超半成，報５３﹒９銀。

研究機構數據顯示，喺Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ同Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ收入排名頭３０位嘅

神州手遊商，上個月吸金超１６﹒５億美金，手遊佬齊跳起。中手游（００３０２）飆７巴仙，

報３﹒５９銀；網龍（００７７７）升近半成，報２４﹒３銀；ＩＧＧ（００７９９）漲近３巴

仙，報６﹒６８銀；網易（０９９９９）走高逾３巴仙，報１４０﹒４銀；心動公司（０２４０

０）抽升近３巴仙，報３３﹒６５銀。



＊業績遭狙擊飛鶴仍招積，亞盛擬配股股價向下俯＊



蒙牛乳業（０２３１９）獲瑞信升價兼升級，全日醒目升６巴仙，報３４﹒３５銀，創埋近

一年高；其他奶品佬都跟著升，中國聖牧（０１４３２）揚近４巴仙，報０﹒２５５銀；現代牧

業（０１１１７）升３巴仙，報１﹒０６銀；澳優（０１７１７）走高逾１巴仙，報１５﹒７銀

。不過飛鶴（０６１８６）全日一波三折，先畀殺人鯨資本狙擊急插超８巴仙，但下午就即刻否

認兼發盈喜，股價拗腰彈逾７巴仙，報１６﹒９６銀仲創埋上市新高添！

醫藥佬就個別發展，亞盛醫藥（０６８５５）擬折讓近７巴仙配股以籌錢開發產品，全日趴

低７巴仙，報４６﹒８銀；另外傳錦欣生殖（０１９５１）遭三股東於禁售期後折讓近７巴仙套

現逾２７億銀，急挫近７巴仙，報１１﹒１６銀。其他醫藥佬方面，信達生物（０１８０１）飆

近４巴仙，報５８﹒３５銀；康希諾生物（０６１８５）漲逾２巴仙，報２２７銀；康方生物（

０９９２６）揚近３巴仙，報３５﹒７５銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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