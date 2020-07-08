【新冠肺炎】施羅德：新冠疫情不會導致通脹捲土重來

《環富通基金頻道８日專訊》施羅德首席經濟師及策略師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ表示，許多

投資者均認為，一旦經濟活動回復正常，在巿場需求增加（由於貨幣及經濟措施持續放寬）及供

應有限（受新冠疫情影響供應鏈所致）的相互作用下，通脹將會不斷加劇。該行不同意這種想法

。巿場有許多認為通脹會重現的論點，該行將於下文分析其中幾個。



＊過度的經濟及貨幣刺激措施＊



量化寬鬆措施雖能有效刺激貨幣供應，但其作用僅此而已，且不排除未來的通脹將會上升。

隨著經濟活動於未來逐步復甦，一系列的經濟及貨幣政策有可能因實施過久而對經濟帶來過度刺

激。

基於政治考慮，各國政府當然希望持續維持對經濟的刺激而忽略財政預算的限制，藉以擺脫

疫情對經濟的影響以及協助全民就業。顯然，鑒於疫情發展仍然存在很多不明朗因素，無論是否

出於偶然，最終也有機會導致政府作出決策上的錯誤。

然而，各國需要透過持續及大規模的開支以收窄產出缺口（經濟實力與實際經濟產出之差距

）及引發通脹。

隨著各國逐步解封，預期失業率將會大幅下降；然而，由於需求增長放緩，閒置產能或會持

續高企。待積壓已久的消費力初步得到釋放之後，因應對第二波疫情以及失去就業保障的擔憂

（該項因素將會抑制消費力上升），該行預期消費者及企業將會審慎控制開支。

受疫情結束後的監管措施影響，一些結構性變化的出現亦意味著、旅遊及酒店業的動力將會

減退。例如航空公司已意識到當中的長期影響並開始重組員工架構。此外，取消訂單對製造業的

負面影響已開始對不同行業的就業情況帶來連鎖效應。這些創傷性影響均反映閒置產能將不斷持

續並抑制通脹回升。



＊衝擊全球化及生產力所帶來的影響＊



由於新冠疫情突顯了供應鏈的脆弱性，這或會加快去全球化的進程，亦可能會限制各國勞動

人口之間的流動性。從這個說法看來，新冠疫情或有助於逆轉環球經濟中促使通脹放緩的其中一

個壓力。

一旦經濟活動回復正常，該行預期企業將會致力提高其生產線的彈性，從而使整個供應鏈不

會因為其中一個國家暫停運作而完全失效。企業甚至可能會選擇較小型但地理位置較為分散的工

廠，冀通過增加產量以抵銷其他地區的損失。

同樣地，企業將會對「即時生產」模式抱懷疑態度，因為這種模式僅能持有極少量的存貨，

供應鏈一旦中斷便會不堪一擊。這些改變有望使供應鏈變得更富靈活性，但其代價是系統過於鬆

散將會降低效率。企業或會試圖將所增加的成本轉移至消費者，因而導致通脹上升。

從國內層面看，由於社交距離等措施將限制零售店、咖啡店或航空公司的客流量，服務業正

面臨經濟重啟所帶來的巨大代價。對於這些行業而言，勞動生產力將會下降，而各員工的工資成

本將會上升，致使物價上升及產量下降（即滯脹）的前景。

由於移民增長放緩將導致勞動力供應減少，工資水平將急劇上升，衝擊各國經濟體系，當中

對英國的影響尤為嚴重。

這些因素均反映通脹在中期有上行壓力，但由於同期各國政府需要化解疫情期間債務大幅增

加的問題，因此該行需要在需求減弱的環境下權衡這些因素。（ｈｏ）

