【新冠肺炎】ＣＦＡ：亞太區調查結果預計有大量企業倒閉

《經濟通通訊社８日專訊》全球投資管理專業人員協會ＣＦＡ協會發表一份研究報告，分析

新冠病毒疫情對於全球經濟、資本市場及投資管理行業的影響。調查結果顯示亞太區受訪者中，

４２％預計會有大量企業倒閉，一半受訪者認為經濟危機將令投資管理業界違反專業操守風險增

加。

ＣＦＡ協會早前向全球會員就著２０１９冠狀病毒病展開意見調查，就市場流通性、金融業

角色及全球化、監管機構所採取的措施、投資管理機構招聘計劃有否變動等議題，取得會員的看

法。

ＣＦＡ協會亞太區董事總經理連伯樂（Ｎｉｃｋ Ｐｏｌｌａｒｄ）表示，從各方面來看，

今次疫情令世界各地市場避險情緒升溫，為了衡量其實質影響，ＣＦＡ協會利用本身獨有優勢，

訪問遍布世界的會員。在這份報告中，我們就這種病毒對本會核心所在，亦即是全球投資管理行

業的影響，詳細記錄會員的觀點，尤其著眼於經濟狀況、市場流動性以及一系列救市和監管措施

對金融服務業的長線影響。

ＣＦＡ協會亞太區行業倡導總經理梁家恩，ＣＦＡ表示，封關封城對經濟造成重大影響，就

市場復甦而言，我們的會員對市場復甦的看法比較審慎。而當被問及市場波動對他們的策略性資

產配置有何影響時，三分二的亞太區受訪者表示他們任職的機構對於投資組合均採取觀望態度或

保持不變。

梁家恩總結說，半數亞太區受訪者認為當前危機所構成的壓力可能會令投資管理從業員造出

有違專業操守的行為。這比全球４５％受訪者略為高。（ｈｏ）

