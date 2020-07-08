騰訊急升蓋過匯控急挫，港股收漲１５３點報２６１２９重上牛熊線

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數倒跌收市，惟近日內地股市氣氛仍熾熱，加上

人民幣走強，觸近四個月高，帶動港股今早高開１０２點報２６０７８，重上兩萬六，早段升幅

最多擴大至３２４點，高見２６２９９點，收復２５０天線（約２６０８１點）。不過本地新冠

肺炎病例急增，市場憂慮爆發第三波疫情，本地地產股及銀行股普遍下挫，拖累港股最多倒跌

１２５點報２５８４９點。午後，騰訊（００７００）急漲破頂，加上內險走高，恆指反覆向上

。最終，港股收報２６１２９，升１５３點或升０﹒５９％，單是騰訊便為恆指貢獻１５０點升

幅。主板成交１９６１﹒９４億元，較上日減少一成八。國企指數報１０７４８，升１４７點或

升１﹒３９％。

Ａ股七連升，上證綜指重上３４００點，報３４０３，升５８點或升１﹒７４％，深成指數

報１３４０６，升２４２點或升１﹒８４％，兩市成交達１﹒５４億元人民幣。

重磅股方面，騰訊飆５﹒２３％，報５４３元，盤中高見５４６﹒５元再創上市新高；港交

所（００３８８）漲２﹒９３％，報３５８元；友邦（０１２９９）微升０﹒２６％，報

７６﹒８元；中移動（００９４１）跌０﹒５３％，報５６﹒１元；建設銀行（００９３９）揚

０﹒１５％，報６﹒５７元。



＊資金熱炒ＡＴＭＸ，美團、小米齊漲８％＊



資金再度流入新經濟股，ＡＴＭＸ表現標青。美團點評（０３６９０）急漲８％，報

１９９﹒８元創新高；小米（０１８１０）升８﹒９３％，報１６﹒１元；阿里巴巴

（０９９８８）漲２﹒３２％，報２３７﹒８元；網易（０９９９９）走高３﹒２４％，報

１４０﹒４元；眾安在線（０６０６０）反彈５﹒２７％，報５３﹒９元。

中美關係持續膠著，傳美國擬透過限制港銀購買美元以削弱聯匯，本地銀行股普遍下跌。匯

控（００００５）挫４﹒２７％，報３７元，為最差表現藍籌股；渣打（０２８８８）跟跌

３﹒４６％，報４１﹒９元；恆生銀行（０００１１）軟０﹒９％，報１３２﹒８元；東亞

（０００２３）升０﹒２２％，報１８﹒２２元；中銀香港（０２３８８）走低１﹒４３％，報

２４﹒２元。

Ａ股炒風熾熱，滬深股市七連升，內險股落鑊。國壽（０２６２８）升６﹒９９％，報

２０﹒６５元，為最佳表現藍籌股；平保（０２３１８）升２﹒２９％，報８９﹒２５元；新華

保險（０１３３６）飆６﹒５１％，報３４﹒２５元；中國再保險（０１５０８）走高

７﹒２２％，報１﹒０４元；中國太平（００９６６）升５﹒５７％，報１６﹒３元。



＊本地疫情未受控，地產股偏軟＊



本地近日出現多宗感染源頭不明的感染個案，食物及衞生局局長陳肇始表示，現階段可說是

社區爆發，本地地產股普遍受壓。九置（０１９９７）跌２﹒９４％，報３４﹒６５元；新鴻基

地產（０００１６）軟０﹒７９％，報１００元；恆地（０００１２）跌０﹒１６％，報

３０﹒６元；長實（０１１１３）跌０﹒３１％，報４７﹒７５元；新世界（０２９０９）升

１﹒８７％，報４０﹒８５元；恆隆地產（００１０１）飆４﹒２９％，報２０﹒６５元；港鐵

（０００６６）發盈警，料半年虧損將錄得約４億元，挫２﹒３７％，報４１﹒１５元。

醫療器械股普遍抽升，微創醫療（００８５３）飆１４﹒２％，報３９﹒４元；啟明醫療

（０２５００）走高５﹒０２％，報８５﹒７元；愛康醫療（０１７８９）急升７﹒７８％，報

２７元；威高（０１０６６）創上市新高，升８﹒８６％，報１９﹒１６元；線上醫療股亦造好

，阿里健康（００２４１）揚２﹒８４％，報２３﹒５５元；平安好醫生（０１８３３）升

２﹒３１％，報１２４元。

全球新冠新增病例急增，黃金續獲追捧，隔晚金價逼近九年高位。山東黃金（０１７８７）

急漲１２﹒２５％，報２０﹒２５元；招金礦業（０１８１８）走高６﹒３７％，報１０﹒１８

元；紫金礦業（０２８９９）漲１１﹒４８％，報４﹒６６元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）升０﹒６９％，報１３０９元；壇金礦業（００６２１）揚１２％，報

０﹒０２８元。

個股方面，中國飛鶴（０６１８６）發盈喜兼否認殺人鯨資本今日針對公司財務表現的狙擊

指控，股價倒升７﹒２１％，報１６﹒９６元。而今日上市的兩隻新股潛水，海普瑞

（０９９８９）收報１７﹒６６元，低招股價４﹒０２％；ＭＢＶ（０１９５７）收０﹒３４５

元，低招股價５６﹒９％。（ｙｋ）

