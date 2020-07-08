《神州經脈》滬指攻上三千四，外資入場退潮，人幣即期７關前整固

《神州經脈》滬深股市升浪持續，在金融股再爆發、軍工股衝高之下，滬綜指全日收升

１﹒７４％，報３４０３﹒４４點，攻上三千四，至此滬指已經錄得七連升。

Ａ場火熱，吸引散戶跑步進場，網上指多個券商的交易系統近日多次發生卡頓現象，內媒更

指場外配資業務死灰復燃，兩市交投續旺，全日成交達到１５４２６億元（人民幣．下同），盡

管較昨日（７日）的超高成交減少了１１﹒３％，但仍處於五年來高位，並連續第三日成交突破

１﹒５萬億元。不過，外資入場明顯退潮，今日通過陸股通僅淨買入１１﹒５３億元Ａ股，但仍

連續第五天錄淨流入。

矚目新股中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布科創板網上發行最終中籤率為

０﹒２１％，為科創板第二高，相信和該公司招股規模較大有關。

中央駐港國安公署今早在香港揭牌，身兼中聯辦主任的國安事務顧問駱惠寧今早致辭時，稱

今日的香港已經告別國家安全「不設防」的歷史，相信「一國兩制」在香港的實踐一定能夠不變

形、不走樣，不斷煥發新的生機。此外，據外電引述知情人士透露，美國政府已廣泛討論通過限

制香港銀行購買美元的能力，打擊香港聯繫匯率制度，不過建議尚未被提升到白宮的更高決策層

面。



＊今日新聞精選＊



１﹒美國副總統彭斯周二表示，將繼續對威脅美國國家安全的中國實體維持強硬立場，包括社交

媒體應用程式抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ。彭斯亦提及對華為採取強硬立場，強烈總統特朗普已經

明確表態將捍衛美國利益免受中國損害。據路透社引述消息人士透露，美國聯邦貿易委員會

（ＦＴＣ）和司法部正調查抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ未能履行上年簽署的保護兒童隱私協議。中

國外交部最新表示，敦促美方一些人端正心態，摒棄偏見，不要以己度人，停止鼓吹動用國家機

器打壓中國企業，多做有利於促進中美經貿合作的事。



２﹒中國電訊設備商華為英國公司董事長布朗周二表示，如果英國禁止華為參與當地５Ｇ網絡建

設，可能會危及中英關係，華為亦可能退出當地市場。此外，德國電訊周二否認日前《德國商報

》報道指，公司有意加強與華為商業關係。德國電訊發言人士表示報道有違事實，強調公司在過

去三年已縮減與華為的生意往來，並將在核心移動網絡等安全關鍵領域上，完全擺脫與中國供應

商的合作。



３﹒美國國務卿蓬佩奧周二發表聲明指，美國政府對確定實質性參與制定或執行，限制外國人士

進入西藏的中國及共產黨官員實施旅行限制。中國外交部發言人趙立堅今日表示，中方對美方有

關舉措表示堅決反對。針對美方的錯誤行徑，中方決定，對在涉藏問題上表現惡劣的美方人員實

施簽證限制。我們敦促美方立即停止借涉藏問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，

以免給中美關係和兩國交流與合作造成進一步的損害。蓬佩奧的聲明末有列出具體制裁名單。



４﹒國家財政部公布，６月，全國發行地方政府債券２８６７億元。其中，發行一般債券

１６９１億元，發行專項債券１１７６億元；按用途劃分，發行新增債券８４５億元，發行再融

資債券２０２２億元。１－６月，全國發行地方政府債券３４８６４億元。截至２０２０年６月

末，全國地方政府債務餘額２４１５８３億元，控制在全國人大批准的限額之內。



５﹒近期Ａ股頻上高峰，銀行理財順勢加大權益倉位，爭取獲得超額回報，讓此前因為淨值化轉

型產生浮虧的理財產品紛紛回到安全區。據《２１世紀經濟報道》引述兩位國有大行人士表示，

目前兩家大行連帶母公司老產品和子公司新產品的總量中，僅有２％不到的資產用於配置以股票

為主的權益類資產，現在目標是未來能提升到５％左右。根據普益標準數據，２０１９年末理財

存續規模為２６﹒８４萬億元，假使配置比例整體從２％提高到５％，將帶來近萬億級別的資金

增量。



６﹒中國銀保監會消費者權益保護局發布《關於銀行違規涉企收費案例的通報》，通報６個違規

涉企收費案例，主要涉及中國農業發展銀行、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、

上海浦東發展銀行（滬：６０００００）、大連銀行、北京農商銀行。《通報》指出，近年來銀

行機構違規涉企收費問題有所減少，但是部分銀行及分支機構仍然認識不到位、落實不徹底，提

供融資過程中存在強制搭售保險產品、超公示標準收取市場調節價費用、未提供服務而收費等行

為。



７﹒內地２６省遭遇重大洪災，多地暴雨仍然持續，在浙江杭州，被稱為千島湖的新安江水庫今

早９時全啟９孔閘門洩洪，是該水庫１９５９年建成以來首度全洩洪，當地政府已連夜疏散下游

沿岸居民，並進行高度警戒。至於在安徽省，總共１９條河及５個湖超出警戒水位，兩條古橋被

洪水沖毀，其中歙縣出現河水倒灌，原定昨日（７日）進行的高考要取消。針對防汛抗洪嚴峻形

勢，國家防總、應急管理部７月６日再派９個工作組分赴四川、重慶、湖南、江西等省（市）協

助地方做好防汛抗洪搶險救災工作。



８﹒人民幣中間價連升兩日兼創近四個月高，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２１

點子，臨７關口表現踟?，最終收升６５點子，報７﹒０１７６兌一美元，連升三日並續刷近四

個月高。分析認為，近期離岸人民幣走升很大程度是受中國股市上漲的推動，而中國股市走牛預

期及美元指數趨於下跌，離岸人民幣仍有一定升值空間。不過，特朗普政府可能針對香港的制裁

措施將對人民幣升值構成阻力，香港國安法落地後人民幣市場相對平靜，但對香港實施金融制裁

對市場參與者而言還是新鮮事，一旦實施可能會加劇人民幣的波動。（ｗｌ）

