《鍾之日記》騰訊續風騷，升浪不停歇

《鍾之日記》７月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中央駐港國安公署今早在香港揭牌，臨時辦公地點選址銅鑼灣維景酒店，身兼中聯辦主任的

國安事務顧問駱惠寧今早致辭時稱，香港告別國家安全「不設防」的歷史，相信「一國兩制」在

香港的實踐一定能夠不變形、不走樣，不斷煥發新的生機。走馬上任的駐港國安公署署長鄭雁雄

強調將依法與港區國安委建協調機制，嚴格履行職責，不侵害任何個人和組織的合法權益。

不過，外電報道指美國考慮就港區國安法懲罰中國的選項中，包括削弱香港聯繫滙率制度的

想法，可能通過限制香港銀行購買美元的能力來實施，不過建議尚未提升到白宮的更高決策層面

。



＊騰訊貢獻恆指１５０點升幅，Ａ股七連升＊



滬深股市氣氛熾熱，加上人民幣走強，帶動香江魚缸今早高開１０２點報２６０７８，重上

兩萬六，騰訊（００７００）急漲破頂，加上內險走高，恆指反覆向上，最終收報２６１２９，

升１５３點或升０﹒５９％，單是騰訊便為恆指貢獻１５０點升幅。主板成交１９６１﹒９４億

元，較上日減少一成八。

ＡＴＭＸ紛破頂，騰訊飆５﹒２３％，報５４３元，盤中高見５４６﹒５元再創上市新高；

市場調研機構Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ公布６月中國手遊發行商在全球應用商店包括蘋果、

Ｇｏｏｇｌｅ的收入排名，騰訊續居首位、網易（０９９９９）位居第二；美團（０３６９０）

收升８％挑戰２００大關；小米（０１８１０）升近９％重上１６元。

祖國股市升浪持續，在金融股再爆發、軍工股衝高之下，滬綜指全日收升１﹒７４％，報

３４０３﹒４４點，攻上三千四，錄得七連升。交投續旺，全日成交達到１５４２６億人民幣，

盡管較昨日（７日）的超高成交減少了１１﹒３％，但仍處於五年來高位，並連續第三日成交突

破１﹒５萬億。不過，外資入場明顯退潮，今日通過陸股通僅淨買入１１﹒５億人民幣Ａ股，但

仍連續第五天錄淨流入。

矚目新股中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布科創板網上發行最終中籤率為

０﹒２１％，為科創板第二高，相信和該公司招股規模較大有關。



＊場外配資再變火熱，中資券商升了再說＊



Ａ股七連漲，更升破三千四，股市升浪加上官媒唱好，吸引內地散戶跑步進場，網民指多個

券商的交易系統近日多次發生卡頓現象。另外，內媒指場外配資業務又死灰復燃，報道引述深圳

一家場外配資公司經理表示，近日生意火爆，周一（６日）早上配出了幾十個帳號，並可通過兩

融繞標將槓桿擴大至最多兩倍。除場外配資重見活躍外，內媒又發現散戶用其他方法加槓桿進場

炒股，包括通過機構投資者提供的平台參與期權交易，甚至通過銀行的小額快速貸款入市。

記性較好的投資者，一定記得Ａ股在２０１５年爆發的股災，官媒於當年４月發號施令，稱

４０００點才是Ａ股牛市的開端，刺激滬綜指翌月一度突破５０００點大關，但在接下來的四個

月內滬指崩跌了２０００點。當年散戶炒股成狂，場外配資生意火爆，超高的資金槓桿率釀成慘

烈的股災。

高盛此前發表報告稱，多項因素包括中國強勁經濟復蘇、疫情再爆發的風險受控等、有利的

宏觀政策等支持近期Ａ股升勢，預期未來一至三個月由流動性驅動的上行空間可達１５％；但從

基本因素考慮，未來１２個月的回報率則將與現水平持平。該行認為，導致這波升幅的原因有多

種，包括內地經濟正全面恢復運轉、疫情再爆發的風險得到控制令重啟經濟較為順利，亦有政策

方面的原因。

受益於Ａ股火爆，中資券商股昨日喘定後今日再衝高，光大證券（０６１７８）漲

１１﹒９％，中信建投（０６０６６）升７﹒７％，中信証券（０６０３０）走高７﹒６％，中

金公司（０３９０８）升６﹒９％，國泰君安（０２６１１）抽高６﹒７％，廣發証券

（０１７７６）升６﹒４％，海通證券（０６８３７）升６﹒３％。



＊南海不穩軍工炒起，狙擊飛鶴卻高飛＊



南海局勢不安寧，中國解放軍近日再派出殲１１戰機超越海峽中線。而據台灣傳媒報道，美

軍今早派出偵察機，對中國沿海進行偵察，一度飛至距離廣東海岸僅不足１００公里。報道又指

，今次已是美軍連續第三日派出軍機，在中國附近空域進行偵察。

軍工股今日高歌猛進，中船防務（００３１７）輕微低開後逐步上行，股價突破９元關後續

有買盤跟進，收市報９﹒３元，狂飆５５﹒８％，創２０１８年６月以來高；而中航科工

（０２３５７）尾段發力，收市急升２１﹒７％。

中國飛鶴（０６１８６）今早遭沽空機構殺人鯨資本（Ｂｌｕｅ Ｏｒａｃ）狙擊，認為股

價只值５﹒６７元，原因包括偽造收入增長、市場研究公司弗若斯特沙利文高估飛鶴在中國的市

場份額等；拖累飛鶴今早股價一度急插８﹒４７％。

不過，飛鶴中午配合盈喜發公告強烈否認，料上半年收入大幅增長逾４０％，主要受惠於高

端嬰幼兒配方奶粉銷量的大幅增長，強調沽空機構的報告不準確及具誤導性。

飛鶴遭狙擊不成，反在午後「高飛」，日內破頂高見１７﹒０８元，收漲７﹒２％。



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