【科創板】中芯Ａ股中籤率０﹒２１％，為科創板新股中籤第二高

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》中芯國際（００９８１）

（滬：６８８９８１）昨（７日）晚間公布科創板網上發行申購情況及中籤率公告，在超額配售

選擇權及網上、網下回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為０﹒２１％。

據不完全統計，目前已上市的１１９家科創板企業的平均中籤率為０﹒０４８５％。相比之

下，中芯國際的這一中籤率遠高平均值，僅次於中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）

的０﹒２３％。

中芯國際此次擬在科創板公開發行股票總數１６﹒８６億股，發行價２７﹒４６元（人民幣

．下同），申購上限４２﹒１萬股，頂格申購需配市值４２１萬元，中籤繳款日７月９日，投資

者中一簽需繳款１﹒３７萬元。在超額配售選擇權全額行使後，其發行總股數擴大至１９﹒３８

億股，募集金額將超過５３０億元，成為科創板新一代「募集王」。



＊市場對中芯能否幫助中國應對美國制裁存疑＊



受惠回歸Ａ股與國家大力支持芯片發展帶動，中芯國際港股今年漲逾兩倍，但昨日股價大幅

急升後倒跌近９％。據《華爾街日報》分析，對於中芯國際能否有效助中國應對美國制裁，存在

一定疑問。首先，中芯仍顯著落後於台積電和韓國三星電子等市場領軍企業，包括落後於台積電

約５年，在可預見未來，這種差距可能仍存在。此外，該公司利潤率遠低於上述行業領先企業：

上一季度毛利率為２６％，而台積電為５２％。該公司還將需要投入大量資金開發更尖端的技術

，這也將對回報構成壓力。更重要的是，中芯國際也未能倖免於特朗普政府切斷對華為晶片供應

的舉措，因其依賴美國產晶片製造設備。這意味著該公司可能無法向華為銷售晶片，而華為是其

最大客戶之一。美國未來似乎還可能限制向中國企業出口尖端技術，這將加大中芯國際追趕領先

企業的難度。

