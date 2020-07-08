【新冠肺炎】外交部：經雙方協商，中方同意世衛組織派專家來京

《經濟通通訊社８日專訊》外交部發言人趙立堅在主持例行記者會時表示，經過雙方協商，
中國政府同意世衛組織派專家來北京同中國科學家和醫學專家就新冠病毒溯源科學規劃有關事宜
進行合作交流。
他指出，中方與世衛組織有著基本共識，溯源是一個科學問題，應由科學家在全球範圍開展
國際科學研究與合作，世衛組織也認為，溯源是一個持續發展的過程，可能涉及多國多地，並將
視需要對其他國家和地區進行類似的考察。（ｊｔ）
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