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08/07/2020 10:10

【新冠肺炎】陳肇始指疫情出現重要警號，將檢視防疫措施盡快公布

　　《經濟通通訊社８日專訊》食物及衞生局局長陳肇始在一個電台節目表示，現階段可說已是
一個社區爆發，短時間出現最少５宗本地感染個案屬重要警號，需要盡快追蹤，當局會在確診患
者的工作與居住地點，向市民派發大量樣本瓶。
　　陳肇始又指，確認安老院舍有兩宗初步確診個案，又說當局正從收緊方向檢視相關措施，呼
籲市民不要鬆懈。陳肇始又指，不認同口岸措施鬆懈，現時外地疫情嚴峻，口岸不會沒有風險，
要考慮如何減至最低。（ｃｗ）

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