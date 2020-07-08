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08/07/2020 10:27

【新冠肺炎】消息：慈雲山護老中心再有院友職員中招

　　《經濟通通訊社８日專訊》本地感染新型肺炎個案續增。消息透露，昨日有８５歲女院友確
診的慈雲山港泰護老中心，累計增至四名院友確診或初步確診，另有三名中心職員亦初步確診。
　　政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，長者感染的死亡率很高，不排
除是早前疫情緩和下，院舍放寬探訪安排，探訪人士或員工將病毒帶入院舍，認為禁止探訪安排
要維持一段時間。（ｃｌ）

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