【企業盈喜】ＳＯＬＯＭＯＮ　ＳＹＳＴＥＣＨ料中期扭虧為盈

《經濟通通訊社８日專訊》ＳＯＬＯＭＯＮ ＳＹＳＴＥＣＨ（０２８７８）公布，集團預
期截至今年６月３０日止六個月將錄得股東應佔綜合溢利約４００萬美元，對比去年同期錄得股
東應佔綜合虧損９６０萬美元。
扭虧為盈主要由於因銷售產品種類分類組合轉變而帶動平均毛利率及毛利總額上升；自
２０１９年第四季起推行的成本控制措施有效令營運開支減少；及因出售若干非流動資產所產生
之其他收入。（ｃｗ）
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