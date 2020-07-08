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08/07/2020 07:53

【企業盈喜】中國罕王（０３７８８）料中期純利增５０％

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國罕王（０３７８８）公布，預期截至６月３０日止中期純利
按年增５０％左右，即升至約１﹒６４億元人民幣。
　　該集團指，純利上升主因得益於高純鐵銷量大幅增加及其他業務按計劃穩定發展。此外，新
冠肺炎疫情爆發初期採取多項防控措施，保障業務生產活動持續運轉，為純利增長奠定基礎。
　　該集團預期於８月中旬公布業績。（ｗｈ）

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