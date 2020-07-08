國盛投資（０１２２７）擬折讓近２９％一供五籌１﹒６億元

《經濟通通訊社８日專訊》國盛投資基金（０１２２７）公布，建議以每持１股供５股方式

集資約１﹒６億元，每股供股價３﹒５仙，較昨日收市價４﹒９仙折讓約２８﹒５７％。

該集團指，發行的供股股份最多約４５﹒７３億股，佔擴大後股本約８３﹒３３％，擬將供

股所得款項淨額其中約８３％用於償還過期外界債務及１７％作為一般營運資金。該集團指，所

羅門證券及潮商證券作為聯席包銷商及聯席帳簿管理人訂立包銷協議，聯席包銷商已同意按竭誠

基準認購或促使認購未獲承購包銷股份中最多約４５﹒７３億股供股股份。

該集團指，目前外界負債總額約１﹒２７億元，於５月底流動資產總額約３６８０萬元，但

於去年底已到期承兌票據尚未償還約８７００萬元，而截至明年１２月底２個年度預期開支約

１﹒５３億元，包括還債及營運資金。在未來投資方面，該集團建議在市況改善及╱或交易量上

升時，逐步出售其他上市及非上市股本證券投資，變現所得款項用於購買成交價及成交量相對穩

定股份如藍籌股，以降低投資風險。

另外，該集團亦計劃投資於由香港上市公司發行且價格穩定債權，從而取得約１０％年度回

報率，並在將來不會採取進取投資策略。有關建議需待股東批准。（ｗｈ）

