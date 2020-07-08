【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６１﹒２億人幣，買建行小米沽美團騰訊

《經濟通通訊社８日專訊》美國疫情繼續爆發，但經濟數據及就業數據較預期理想，市場憧

憬經濟復甦進度符合預期，美股三大指數再升，恆指高開２３１點，報２６５７１點，盤中曾升

４４３點，見２６７８２點半日高位，創逾四個月高位。高位有獲利沽盤，一度拖累指數倒跌，

中午升３２點。下午市場憂慮本港爆發新一輪新冠肺炎疫情，加上Ａ股升幅收窄及美股期貨回吐

，港股沽壓驟增，恆指尾段一度急跌４２７點，低見２５９１１點，失守２５０天線（約

２６０９２）。恆指最終收報２５９７５，跌３６３點或１﹒３８％。

按額度計算，北水全日淨流入６１﹒２億元人民幣，減少４５﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是建設銀行（００９３９）、小米集團（０１８１０）、中國人壽（０２６２８）；淨賣

出最多的依次是美團點評（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）

。

主板成交２３９９﹒５７億元減少４﹒３％。其中港股通成交６００億元，佔總成交２５％

。



＊美團騰訊捱沽，共流出近１５億＊



部分中資金融股有追捧，建設銀行升０﹒６１％報６﹒５６元，北水淨買入１０﹒４億元。

國壽回吐０﹒２６％報１９﹒３元，北水淨買入１﹒９億元。

新經濟股有沽壓，小米集團跌１﹒３４％報１４﹒７８元，北水淨買入１０億元。美團點評

跌３﹒１４％報１８５元，北水淨賣出８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １０﹒３５

小米集團 （０１８１０） １０﹒０４

中國人壽 （０２６２８） １﹒８９

新華保險 （０１３３６） １﹒４４

天能動力 （００８１９） １﹒１９



淨沽出最多港股：

美團點評 （０３６９０） －７﹒９８

騰訊控股 （００７００） －６﹒８４

中芯國際 （００９８１） －４﹒１０

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒５０

吉利汽車 （００１７５） －２﹒３７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

