《日入而息》本港新增２４宗確診，沙田工業地５６億批出遠超預期

《今天重點》﹡駐港國安公署揭幕，駱惠寧稱不會侵害合法權益；鄭雁雄稱依法與港區國安

委建協調機制，嚴格履行職責；林鄭月娥稱國安法體現中央對港信任，需探

索落實過程

﹡政府建議７月１日起入職公務員，須宣誓擁護基本法及效忠特區

﹡衞生署表示本港新增２４宗確診，其中１９宗為本地個案；袁國勇料未來數

天感染數字上升，促回復父親節前措施；許樹昌促及早收緊社交距離措施，

截斷社區傳播鏈

﹡港元再觸發強方兌換保證，金管局沽１１４﹒７億港元

﹡沙田工業用地以５６億元批出，較估值上限高出４９％

﹡港鐵（０００６６）今年凍薪，部分員工獲發特別獎金



《即日市況》﹡騰訊急升蓋過匯控急挫，港股收漲１５３點報２６１２９重上牛熊線



《深滬股市》﹡滬指收漲１﹒７％七連升破三千四，成交１﹒５萬億元



《美元匯價》﹡美匯指數反覆偏弱，後市或下試９６﹒４０；歐元最新報１﹒１２８１╱

８４，日圓最新報１０７﹒５６╱５８



《公司業績》﹡招商證券（０６０９９）６月淨利潤按年升６９％至６﹒３７億元人民幣

﹡中國銀河（０６８８１）６月淨利潤按年飆升１﹒５５倍至逾６億元人民幣

﹡東方證券（０３９５８）６月份純利按年上升３﹒３２％



《公司資訊》﹡ＦＵＴＵＲＥ ＤＡＴＡ（０８２２９）購１７套韓國首爾工業物業，涉

７９０萬元

﹡亞太金融（０８１９３）建議股份「二合一」

﹡報道指泰格醫藥下周四上市聆訊，集資最多１１５億元

﹡富衛保險與養和合作推出癌症個案及復康規劃諮詢服務

﹡港交所（００３８８）香港上市ＥＴＦ價差大幅縮窄，有效降低ＥＴＦ投資

打和點

﹡嘉利國際（０１０５０）東莞新廠房可增五金業務產能８０％

﹡據報阿里（０９９８８）成立ＡＩｏＴ創新中心，助低成本智能化升級

﹡龍光集團（０３３８０）上半年合約銷售額按年升１２％

﹡卡森國際（００４９６）訂土地收回協議，料賺１﹒３６億元人民幣



《國企紅籌》﹡中興（００７６３）中標中移動融合ＣＤＮ四期集採新建項目最大份額



《神州民企》﹡騰訊（００７００）等中國手遊發行商６月全球吸金超１６﹒５億美元

﹡碧桂園（０２００７）附屬發第二期國內債券，票面利率４﹒１９％

﹡長城汽車（０２３３３）６月份銷量按年升３０％至８﹒２萬輛



《中國要聞》﹡內地６月ＣＰＩ明公布，機構料漲幅微擴

﹡據報深圳將在８月底實現５Ｇ網絡高質量、全覆蓋

﹡收緊調控消息令深二手成交增四成，深房中協稱不實

﹡海南整治房地產市場，處罰違規房企中介及騙購個人

﹡杭州千島湖６１年來首度全洩洪，官方疏散下游居民

﹡寧波東海銀行解釋股東重大違法違規：持股逾兩成限制

﹡２０２０年版第五套人民幣５元紙幣１１月５日起發行

﹡人行數字貨幣研究所夥滴滴助數字與實體經濟融合發展

﹡人行表示把握好信貸投放節奏，確保平穩投向實體經濟

﹡工信部表示已為９４０萬人次提供「攜號轉網」服務

﹡發改委表示支持符條件交通領域民營企業在科創板上市

﹡銀保監通報６例銀行違規收費案例，涉農行、浦發行等

﹡上海五五購物節落幕，消費基本恢復到去年同期水平

﹡上海銀保監局據報已開展意外險市場清理整頓

﹡首屆中國工業品在線交易節累計交易額突破１３０億元

﹡調查顯示二季度上海投資者信心小幅增強

﹡臨港１８個重點項目昨日開工，總投資近５００億

﹡去年保險機構境外投資餘額約７００億美元

﹡據報銀行理財產品中股票等權益類資產佔比將提至５％

﹡網傳遣散多名基金經理和行業研究員，嘉實基金否認

﹡數據顯示中港股票基金錄資金流出，台股基金獲增持

﹡中證監表示６月全國期貨市場成交近３１萬億元增２７％

﹡金磚國家新開發銀行在中國銀行間債市發２０億人幣債

﹡財政部表示６月全國發行地方政府債券２８６７億元

﹡中誠信表示上半年中國債市５９隻債券違約

﹡人行連續第８天停逆回購，零投放零回籠

﹡華為申請大量「鴻蒙」商標

﹡外交部表示美方嘴上講公平競爭，行動卻不許別人優秀；對涉藏問題上表現

惡劣美方人員實施簽證限制；外交部回應美擬禁抖音國際版：不要以己度人

﹡美國副總統彭斯稱將繼續對抖音海外版維持強硬立場

﹡上海商務委表示下半年將開展系列主題促消費活動；將「五五購物節」年年

辦下去

﹡上海發放首批超８０００萬元信用貸款支持計劃資金

﹡乘聯會表示１至６月全國乘用車零售同比累計下降２３％

﹡上半年全國鐵路發送旅客逾８億人次，同比降近５４％

﹡中方重申無意參加美俄核裁軍談判，敦促美削減核武庫



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１２１７０﹒１９點

﹡微星科技總經理江勝昌辭世，生前患情緒病



《其他消息》﹡立法會表示有足夠理據譴責許智？搶手機行為

﹡周浩鼎修改ＵＧＬ調查範圍，立會裁定不構成譴責理據

﹡政府將資助展覽參展商一半費用，每個攤位上限一萬元

﹡信保局年度受保業務總額１２０２億元，按年跌兩成

﹡金發局倡提升競爭力吸引家族辦公室，未見資金流出本港；ＥＳＧ重要性將

增加，成企業融資主要考慮因素

﹡聯交所譴責國能國際資產及其前行政總裁違反《上市規則》

﹡許正宇稱無意藉放寬辣招提升競爭力，負擔比率續高企

﹡世邦魏理仕料全年整體寫字樓租金跌１５－２０％；年底中環寫字樓空置率

或會升至６％

﹡深股通額度全日用２１﹒９億元；滬股通額度全日用１６億元，陸股通僅淨

流入１１﹒５億



《國安立法》﹡７月１日起入職公務員，須宣誓擁護基本法及效忠特區

﹡林鄭月娥稱國安法體現中央對港信任，需探索落實過程

﹡莫里森稱考慮針對港人推安置提議，持續關切香港問題

﹡楊潤雄稱不應讓學生在校奏或播《願榮光歸香港》

﹡鄭雁雄稱依法與港區國安委建協調機制，嚴格履行職責

﹡駐港國安公署揭幕，駱惠寧稱不會侵害合法權益

﹡龍門冰室廚師遇襲案拘兩人，警方指或涉工作糾紛

﹡分析指美國打擊港匯有兩大方式，惟後果只會適得其反



《其他消息》﹡衞生署表示本港新增２４宗確診，其中１９宗為本地個案

﹡ＣＦＡ表示亞太區調查結果預計有大量企業倒閉

﹡外交部表示經雙方協商，中方同意世衛組織派專家來京

﹡美國確診病例逾３００萬，數州份新增病例創新高

﹡何栢良稱的士司機衍生三代傳播，收緊防疫刻不容緩

﹡沙田一田百貨今停業一天消毒，因有確診者曾到訪

﹡沙田有小學提前明天放暑假，小五呈分試繼續

﹡施羅德表示新冠疫情不會導致通脹捲土重來

﹡食衛局表示限聚令人數維持，暫停非急症醫院探訪

﹡袁國勇料未來數天感染數字上升，促回復父親節前措施

﹡許樹昌促及早收緊社交距離措施，截斷社區傳播鏈

﹡陳肇始指疫情出現重要警號，將檢視防疫措施盡快公布

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