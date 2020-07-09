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09/07/2020 11:42

【國安立法】大和料美國不會破壞聯匯，港捍衛港元或導致利率上升

　　《經濟通通訊社９日專訊》大和發表研究報告指，有外電引述消息報道，美國總統特朗普幕
僚建議削弱港元聯繫匯率，惟遭部分官員強烈反對，憂慮此舉只會傷害香港銀行及美國，而非中
國。不過，該行認為，隨著中國通過港區國安法，現時美國實施制裁的可能性相當高。
　　大和指，從理論上來看，美國可以通過切斷香港金融機構與環球銀行金融電信協會
（ＳＷＩＦＴ）的聯繫來摧毀聯繫匯率，這或引發香港及中國金融危機，並產生巨大的附帶損害
，形容屬「核彈選項」，雖然美國並非不可能採用，惟該行相信這種情況不太可能會發生。
　　該行認為，其他制裁將會較削弱聯繫匯率來得更具針對性。由於美國參眾兩院均通過《香港
自治法》，如果美國直接對公司或銀行實施制裁，或會令香港機構於環球的美元融資渠道受限，
甚至沒有。而信心是聯繫匯率的重要因素，一旦信心開始削弱，市場將沽港元買入美元，在此情
境下，香港金管局為捍衛聯繫匯率，最終港元利率將不得不上升，屆時港銀及本港的港元及美元
債務才真正面臨壓力。
　　該行續指，儘管金管局總裁余偉文曾表示，現時環球或美國利率低企，只要有１０％至
１５％溢價，即可吸引資金回流。然而，截至５月底，港元貸款總額為６﹒１１５萬億港元，外
幣（主要是美元）貸款４﹒６０２萬億港元，而對中國企業的貸款總額於３月底時為６﹒３５７
萬億港元，一旦港元利率上升１０％至１５％，債務風險將有何變化，而利率溢價又需維持多長
時間呢？（ｙｗ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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