《華爾街內望》美股受科技股提振走高，道指升１７７點納指續破頂

《經濟通通訊社９日專訊》美國經濟反彈的早期跡象，抵消市場對新冠肺炎病例激增導致進

一步封鎖的擔憂，加上受科技股提振，美股周三（８日）走高，納指續破頂。

道指高１７７點或０﹒６８％，報２６０６７點。標指高２４點或０﹒７８％，報３１６９

點。納指破頂升１４８點或１﹒４４％，報１０４９２點。

美國新冠肺炎確診病例超過３００萬，每百個美國人就有約一人感染。加州、夏威夷、愛達

荷州、密蘇里州、蒙大拿州、俄克拉何馬州、德克薩斯州的新增病例都打破單日增幅紀錄。

聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德表示，直到今年年底美國失業率可能會降至８％以下，甚

至可能降至７％。

個股方面，蘋果、微軟對道指和標指的提振最大，標普科技股指數領漲各板塊升１﹒６％。

生物科技公司百健跳漲４﹒４％，公司提交實驗性阿爾茨海默症治療藥物ａｄｕｃａｎｕｍａｂ

的上市申請。

保險商好事達跌４﹒８％，公司將以約４０億美元收購Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｇｅｎｅｒａｌ

擴大其汽車保險業務，惟該公司飆升６５﹒８％。

市場觀望第二季企業業績下周開始公布，而華爾街各大行將率先公布業績，而據路孚特數據

顯示，標指成份股企業的季度盈利預計將按年跌近４４％，創２００８年金融危機以來最大。

十年期美債收益率跌不足１個基點至０﹒６４６３％。（ａｌ）

