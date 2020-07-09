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即市新聞

09/07/2020 07:50

《華爾街內望》美股受科技股提振走高，道指升１７７點納指續破頂

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國經濟反彈的早期跡象，抵消市場對新冠肺炎病例激增導致進
一步封鎖的擔憂，加上受科技股提振，美股周三（８日）走高，納指續破頂。
　　道指高１７７點或０﹒６８％，報２６０６７點。標指高２４點或０﹒７８％，報３１６９
點。納指破頂升１４８點或１﹒４４％，報１０４９２點。
　　美國新冠肺炎確診病例超過３００萬，每百個美國人就有約一人感染。加州、夏威夷、愛達
荷州、密蘇里州、蒙大拿州、俄克拉何馬州、德克薩斯州的新增病例都打破單日增幅紀錄。
　　聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德表示，直到今年年底美國失業率可能會降至８％以下，甚
至可能降至７％。
　　個股方面，蘋果、微軟對道指和標指的提振最大，標普科技股指數領漲各板塊升１﹒６％。
生物科技公司百健跳漲４﹒４％，公司提交實驗性阿爾茨海默症治療藥物ａｄｕｃａｎｕｍａｂ
的上市申請。
　　保險商好事達跌４﹒８％，公司將以約４０億美元收購Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇｅｎｅｒａｌ
擴大其汽車保險業務，惟該公司飆升６５﹒８％。
　　市場觀望第二季企業業績下周開始公布，而華爾街各大行將率先公布業績，而據路孚特數據
顯示，標指成份股企業的季度盈利預計將按年跌近４４％，創２００８年金融危機以來最大。
　　十年期美債收益率跌不足１個基點至０﹒６４６３％。（ａｌ）

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