《匯市走勢》大宗商品貨幣走高，美元跌至兩周低位

《經濟通通訊社９日專訊》儘管美國新增病例再次攀升，市場情緒謹慎，但美國科技股上漲

，大宗商品價格走強，美元周三（８日）跌至兩周低位。

美元指數跌０﹒５％至９６﹒４４８。歐元兌美元升０﹒６％，報１﹒１３３８美元。澳元

兌美元升０﹒５％，報０﹒６９７７美元。新西蘭元兌美元升０﹒４％，報０﹒６５７２美元，

加元兌美元升０﹒７％，報１﹒３５１４加元。

美元兌避險日圓下跌，報１０７﹒２５日圓。美元兌瑞郎跌０﹒５％，報０﹒９３８１瑞郎

。

英鎊擺脫早段跌勢，轉升０﹒６％至１﹒２５８８美元，英國財政大臣宣布３００億英鎊計

劃，向僱主支付津貼，讓員工復工，並給予酒店業和置業者減稅，防止出現失業危機。

在岸人民幣靠穩於７﹒０１２９元水平，結束兩日漲勢，中國央行設定的人民幣兌美元中間

價低於預期。

不過美國聯邦疾病控制和預防中心（ＣＤＣ）周三報告全美累計病例近３００萬宗，較早前

統計時增加逾５萬宗。死亡病例剛增加近千宗，並達至逾１３萬宗。（ａｌ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

