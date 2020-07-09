《匯市走勢》大宗商品貨幣走高，美元跌至兩周低位

《經濟通通訊社９日專訊》儘管美國新增病例再次攀升，市場情緒謹慎，但美國科技股上漲
，大宗商品價格走強，美元周三（８日）跌至兩周低位。
美元指數跌０﹒５％至９６﹒４４８。歐元兌美元升０﹒６％，報１﹒１３３８美元。澳元
兌美元升０﹒５％，報０﹒６９７７美元。新西蘭元兌美元升０﹒４％，報０﹒６５７２美元，
加元兌美元升０﹒７％，報１﹒３５１４加元。
美元兌避險日圓下跌，報１０７﹒２５日圓。美元兌瑞郎跌０﹒５％，報０﹒９３８１瑞郎
。
英鎊擺脫早段跌勢，轉升０﹒６％至１﹒２５８８美元，英國財政大臣宣布３００億英鎊計
劃，向僱主支付津貼，讓員工復工，並給予酒店業和置業者減稅，防止出現失業危機。
在岸人民幣靠穩於７﹒０１２９元水平，結束兩日漲勢，中國央行設定的人民幣兌美元中間
價低於預期。
不過美國聯邦疾病控制和預防中心（ＣＤＣ）周三報告全美累計病例近３００萬宗，較早前
統計時增加逾５萬宗。死亡病例剛增加近千宗，並達至逾１３萬宗。（ａｌ）
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ
ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇