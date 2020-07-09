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即市新聞

09/07/2020 07:50

《匯市走勢》大宗商品貨幣走高，美元跌至兩周低位

　　《經濟通通訊社９日專訊》儘管美國新增病例再次攀升，市場情緒謹慎，但美國科技股上漲
，大宗商品價格走強，美元周三（８日）跌至兩周低位。
　　美元指數跌０﹒５％至９６﹒４４８。歐元兌美元升０﹒６％，報１﹒１３３８美元。澳元
兌美元升０﹒５％，報０﹒６９７７美元。新西蘭元兌美元升０﹒４％，報０﹒６５７２美元，
加元兌美元升０﹒７％，報１﹒３５１４加元。
　　美元兌避險日圓下跌，報１０７﹒２５日圓。美元兌瑞郎跌０﹒５％，報０﹒９３８１瑞郎

　　英鎊擺脫早段跌勢，轉升０﹒６％至１﹒２５８８美元，英國財政大臣宣布３００億英鎊計
劃，向僱主支付津貼，讓員工復工，並給予酒店業和置業者減稅，防止出現失業危機。
　　在岸人民幣靠穩於７﹒０１２９元水平，結束兩日漲勢，中國央行設定的人民幣兌美元中間
價低於預期。
　　不過美國聯邦疾病控制和預防中心（ＣＤＣ）周三報告全美累計病例近３００萬宗，較早前
統計時增加逾５萬宗。死亡病例剛增加近千宗，並達至逾１３萬宗。（ａｌ）

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