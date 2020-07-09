吉利汽車（００１７５）向母公司出售三間公司，涉資逾８億人幣

《經濟通通訊社９日專訊》吉利汽車（００１７５）與旗下附屬向母公司吉利控股訂立三份

出售協議，出售汽車生產銷售及汽車部件公司成都汽車和寧波吉寧、汽車生產銷售及汽車發動機

公司寧波北侖，涉資８﹒３６２億元（人民幣，下同）。

出售成都汽車完成後，集團旗下成都汽車將繼續使用其生產設施，固定年期１３個月。於明

年７月底前，成都吉利將接管汽車車型生產活動，作為集團重組過程的一部分。授出使用成都汽

車生產設施權利的代價乃參考租賃期間相關生產設施將予產生之估計折舊成本釐定。成都汽車之

前開展的所有生產活動已由成都吉利接管，且成都汽車自５月起不再開展生產活動。

於今年５月底，集團向成都汽車墊付股東貸款約７﹒３億元。預計至成都汽車出售事項完成

日期，貸款餘額將不超過８億元。據協議，貸款餘額將於成都汽車出售事項完成之時或之前由吉

利控股集團償還予吉利汽車控股。

寧波吉寧持有位於浙江省寧波市寧海縣寧波南部濱海新區的物業，包括總地盤面積約為６﹒

６７萬平方米之一幅土地，及總建築面積約３﹒７４萬平方米之四幢樓宇及各項配套建築物。

於今年５月底，集團向寧波吉寧墊付股東貸款約１﹒５億元。根據協議，寧波吉寧股東貸款

餘額將於寧波吉寧出售事項完成之時或之前由吉利控股集團償還予吉利汽車。（ｎｓ）

