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09/07/2020 12:57

【預炒染藍】麥嘉嘉：阿里升勢過急勿高追，待回吐吸納中線持有

　　《經濟通通訊社記者吳藹林９日報道》恆指公司將於８月１４日宣布恆指系列第二季檢討結
果，新經濟股繼續熱炒，阿里巴巴（０９９８８）今日一度見２５８﹒８元上市新高，收入急飆
逾８％，市值達逾５﹒５萬億元，超越騰訊（００７００）。有分析認為現時市場資金充裕，憧
憬納入恆指成分股和新經濟概念是頗大的投資主題，但部分相關股份待宜回落才吼入。

＊阿里待２４０元以下吸納，美團吼實１０天線＊

　　申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，阿里巴巴急漲，可能是由於一些
主動型基金趁市場資金充裕入市追落後。她認為該股今日升勢過急，未持有的投資者不宜追入，
建議中長線投資者待股價回落至２４０元以下方考慮。另一隻熱炒的美團（０３６９０），今日
升破２００元關，曾見２０９﹒６元上市新高，她認為或有回吐壓力，料十天線（１８５元）有
支持。

＊騰訊利好因素仍多，低成交地產股或剔出恆指＊

　　她續稱，待９月恆指成分股變動生效後，騰訊的比重應會下降，部分資金或鎖定利潤。但她
認為騰訊尚有很好利好因素支持股價，例如騰訊雲、手遊業務增長、廣告收益等。相反，她認為
一些成交額較細的地產股或被踼出恆指成分股。

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