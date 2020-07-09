【預炒染藍】麥嘉嘉：阿里升勢過急勿高追，待回吐吸納中線持有

《經濟通通訊社記者吳藹林９日報道》恆指公司將於８月１４日宣布恆指系列第二季檢討結

果，新經濟股繼續熱炒，阿里巴巴（０９９８８）今日一度見２５８﹒８元上市新高，收入急飆

逾８％，市值達逾５﹒５萬億元，超越騰訊（００７００）。有分析認為現時市場資金充裕，憧

憬納入恆指成分股和新經濟概念是頗大的投資主題，但部分相關股份待宜回落才吼入。



＊阿里待２４０元以下吸納，美團吼實１０天線＊



申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，阿里巴巴急漲，可能是由於一些

主動型基金趁市場資金充裕入市追落後。她認為該股今日升勢過急，未持有的投資者不宜追入，

建議中長線投資者待股價回落至２４０元以下方考慮。另一隻熱炒的美團（０３６９０），今日

升破２００元關，曾見２０９﹒６元上市新高，她認為或有回吐壓力，料十天線（１８５元）有

支持。



＊騰訊利好因素仍多，低成交地產股或剔出恆指＊



她續稱，待９月恆指成分股變動生效後，騰訊的比重應會下降，部分資金或鎖定利潤。但她

認為騰訊尚有很好利好因素支持股價，例如騰訊雲、手遊業務增長、廣告收益等。相反，她認為

一些成交額較細的地產股或被踼出恆指成分股。

