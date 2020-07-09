【中概焦點】傳嗶哩嗶哩考慮來港第二上市

《經濟通通訊社９日專訊》據路透社引述消息人士指，中國視頻網站嗶哩嗶哩

（Ｂｉｌｉｂｉｌｉ）正考慮來港進行第二次上市，主要因為中美關係緊張，目前已與投資銀行

就二次上市前景進行初步討論。

消息指，目前市值１６２億美元的嗶哩嗶哩正考慮出售５％至１０％股份，不過由於談判處

於初期，目前尚未清楚公司打算籌集多少資金。

消息又指，嗶哩嗶哩最快明年才能來港上市，因為據上市規則，公司必須至少有兩個財政年

度有良好監管合規記錄。（ａｌ）

