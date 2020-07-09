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09/07/2020 09:22

港股高開２２１點報２６３５１點，國指漲７２點

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股三大指數造好，納指再次破頂，帶動亞洲市場氣氛正面
，日經漲６３點，首爾指數升１７％，而港股則高開２２１點。有指美國汽油消費有復甦的跡象
，油價重上４０美元，中石油（００８５７）高開近４％，為開市表現最佳藍籌；地產及內房股
持續有資金追入，恆隆地產（００１０１）高開２﹒９％，潤地（０１１０９）升２﹒８％，恆
生指數開報２６３５１點，升２２１點或升０﹒８５％，主板成交４９﹒７２億元。國企指數報
１０８２０點，升７２點或升０﹒６７％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒０８％，報３７﹒４元；港交所（００３８８
）升０﹒５６％，報３６０元；騰訊控股（００７００）升０﹒３７％，報５４５元；中移動（
００９４１）升１﹒３４％，報５６﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升２﹒５４％，報７８
﹒７５元。
　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油　（００８５７）　　　２﹒９１元　　　升３﹒５６％
　　恆隆地產（００１０１）　　２１﹒２５元　　　升２﹒９１％
　　華潤置地（０１１０９）　　３５﹒８５元　　　升２﹒８７％
　　友邦保險（０１２９９）　　７８﹒７５元　　　升２﹒５４％
　　創科實業（００６６９）　　８０﹒７０元　　　升２﹒４８％

　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３５﹒００元　　　升１﹒８９％
　　中國人壽（０２６２８）　　２０﹒９５元　　　升１﹒４５％
　　中國移動（００９４１）　　５６﹒８５元　　　升１﹒３４％
　　恆生銀行（０００１１）　１３４﹒５０元　　　升１﹒２８％
　　申洲國際（０２３１３）　　９６﹒４５元　　　升１﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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