《盤後部署》新經濟股或成下輪升市火車頭，港股先看２７０００關

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股走勢向好，納指更創下上市新高，帶動亞洲股市走勢暢

旺，惟港股仍受疫情氣氛影響，今早高開逾２００點後升幅逐步收窄，午後於二萬六在關口浮沉

。個別重磅股再度破頂，騰訊（００７００）高見５６４元，港交所（００３８８）升近３％同

樣創上市新高，抵銷疫情拖累本地地產股的影響；而恆指公司計劃類似「港股納指」指數，刺激

「ＡＴＭＸ」股有資金追捧。最終恆指收報２６２１０，升８０點或升０﹒３１％，主板成交

２０６８﹒３１億元。國企指數報１０７８１，升３３點或升０﹒３１％。

內地Ａ股造好，上證綜合指數報３４５０點，升４７點或升１﹒３９％；深證成分指數報

１３７５４點，升３４８點或升２﹒６０％。兩市合共成交１７２６１﹒８７億元人幣。



＊大行籲增持Ａ股，摩通料標指可輕鬆破頂＊



據報海外市場對Ａ股關注日漸增加，有大行如大摩、高盛等唱多Ａ股市場，呼籲增持Ａ股。

據統計指出，於過去一個多月內，富達基金、新加坡政府投資、加拿大年金計劃投資委員會、阿

布達比投資局與安聯環球等機構，出現在多間Ａ股上市公司的調研名單。而大摩更為Ａ、Ｈ市場

未來一年設目標位置，包括預期設定ＭＳＣＩ中國指數升至１０３點，較現時位置有７％的上升

空間；設定恆指目標位置為２８０００點；而國企指數目標位置為１１５１０點，較目前位置約

有７％的上升空間。其中高盛看好Ａ股，是由於其認為內地經濟正全面復甦、疫情傳染減弱並受

控，料經濟重啟會較為順利。

摩根大通分析師Ｍａｒｋｏ Ｋｏｌａｎｏｖｉｃ公開表示，標普５００指數或可以輕鬆再

創新高。他稱，即使預料企業盈利會受新冠疫情影響而下跌，但標普５００指數市盈率已達到

２０年來的高位。同時受到不同提振經濟措施影響，股票價格相較債券為低，因此預料會吸引如

養老基金等的資產管理機構轉移投資股票。而據摩通公布的數據顯示，從多空對沖基金到量化交

易員的持股量均低於平常水平，他認為如果他們持倉量能夠到達歷史中位數，股市就能增加

４０００億美元，使大市輕鬆再創新高。



＊港交所可望重新估值，料衝破４００元關口＊



目前恆指公司計劃開創類似納斯達克指數的科技指數，對港股而言能夠釋放價值，因為恆指

成分股新經濟的股份比重較少，加上阿里（０９９８９）、美團（０３６９０）及小米

（０１８１０）「染藍」有望，相信新經濟股份將會成為下一輪港股升勢動力所在，投資者可考

慮將資金轉移相關板塊。

另一方面，港交所（００３８８）亦因有新一輪生物科技股及科網股輪流來港上市，可望重

新估值，相信股價可衝破４００元關口。港股牛市氣氛重來，相信二萬六整固多數日之後就會開

車，短期先看二萬七。（ｊｃ、ｕｌ）

