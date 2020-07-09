【新冠肺炎】全球確診病例破１２００萬宗，美國病例逾３００萬宗

《經濟通通訊社９日專訊》據路透社統計，全球新冠肺炎確診病例周三（８日）突破１２０

０萬宗，而據美國約翰霍普金斯大學統計，全球新冠肺炎確診病例詛逾１１９９﹒４萬宗，當中

美國病例逾３０４﹒６萬宗。

目前越來越多的證據表明新冠肺炎病毒可以通過空氣傳播，而新冠肺炎在今年七個月內已導

致全球近５５萬人死亡。

許多受衝擊嚴重的國家正放寬抗疫封鎖措施，而中國和澳洲等其他國家則實施新一輪封鎖，

應對疫情反彈。（ａｌ）

