【貿易再戰】庫德洛：中美貿易協議沒有破裂，病例激增或破壞經濟

《經濟通通訊社９日專訊》白宮經濟顧問庫德洛周三（８日）表示，中美貿易協議沒有破裂

，美國仍然積極參與第一階段對華貿易協議，不過香港目前存在國家安全的問題，當前亦不希望

美國鐵路退休基金在中國投資，因為當中可能存在欺詐和國家安全問題。

他同日又指，由於美國部分州份重新實施防疫限制，經濟可能會受到一些破壞，但再次實施

全國範圍的封鎖將鑄成大錯，而且是弊大於利，損害企業及民眾福祉，更強調目前未發現所謂「

雙底衰退」的跡象。（ａｌ）（ｚｚ）

