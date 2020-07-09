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09/07/2020 08:33

【貿易再戰】庫德洛：中美貿易協議沒有破裂，病例激增或破壞經濟

　　《經濟通通訊社９日專訊》白宮經濟顧問庫德洛周三（８日）表示，中美貿易協議沒有破裂
，美國仍然積極參與第一階段對華貿易協議，不過香港目前存在國家安全的問題，當前亦不希望
美國鐵路退休基金在中國投資，因為當中可能存在欺詐和國家安全問題。
　　他同日又指，由於美國部分州份重新實施防疫限制，經濟可能會受到一些破壞，但再次實施
全國範圍的封鎖將鑄成大錯，而且是弊大於利，損害企業及民眾福祉，更強調目前未發現所謂「
雙底衰退」的跡象。（ａｌ）（ｚｚ）

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