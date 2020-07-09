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09/07/2020 09:54

【英國脫歐】默克爾：歐盟必須為英國硬脫歐做好準備

　　《經濟通通訊社９日專訊》德國總理默克爾周三（８日）表示，德國將繼續推動在年底前與
英國達成新協議，但歐盟亦應該為明年英國無協議脫歐做好準備，因為從外交角度而言，談判至
今進展甚微。
　　雙方上周的談判提前結束，並且尚未克服立場上的分歧，雙方本周亦已於倫敦會晤，就商品
、服務、漁業、治理、公平競爭環境以及執法等問題進行會談。（ａｌ）

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