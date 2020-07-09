【國安立法】傳澳洲總理莫里森即將宣布協助港人措施

《經濟通通訊社９日專訊》據路透社引述澳洲政府消息人士指，澳洲與五眼聯盟夥伴周三（
８日）舉行電話會議，而總理莫里森亦即將宣布協助港人的措施。
澳洲亦已更新旅遊警示，建議公民不要前往香港，而在香港的澳洲公民亦應考慮留在當地的
必要性，因為港區國安法的定義模糊，公民遭拘留的風險增加。（ａｌ）（ｚｚ）
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