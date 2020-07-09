【新冠肺炎】傳歐盟與羅氏、默克達成潛在新冠肺炎藥物供應協議

《經濟通通訊社９日專訊》據路透社引述接近歐盟消息人士指，歐盟已經與瑞士羅氏藥廠、

德國默克藥廠達成潛在新冠肺炎藥物研究及供應協議，據悉兩藥廠將提供滿足歐盟成員國的藥物

供應。

不過默克早前已披露，承諾歐盟在證明旗下藥物Ｒｅｂｉｆ有治療新冠肺炎的效用下，如果

歐盟成員國要求，將保證供應相關藥物。羅氏亦披露，已承諾歐盟以負責任的態度，滿足治療新

冠肺炎的藥物供應。（ａｌ）

