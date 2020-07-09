  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/07/2020 17:50

《台股攻略－馮偉明》台股今日微升２２點收市

　　《台股攻略》加權指數今早（９日）裂口高開５２點後繼續攻頂，惟攻頂後獲利沽盤湧現令升勢收窄，最終收１２１９２點，微升２２點，成交金額為新台幣２４９３億元。
　　主要權值股方面，台積電股價創歷史新高，惟及後升勢回順，最終收新台幣３４５元，升新台幣４元。大立光今日舉行股東會，股價轉跌為升，收新台幣４４３０元，升新台幣７５元。鴻海較為弱勢，收新台幣８６﹒２０元，跌新台幣０﹒８元。聯發科股價於前收市價附近徘徊，收新台幣６５１元，跌新台幣１０元。千金股今日表現各異，矽力─ＫＹ跌超過４％，收新台幣
１９２５元，跌新台幣８０元。信驊及譜瑞─ＫＹ升近半根停板，而精測亦因下半年展望佳，收市飆升近９％，收新台幣９１８元，升新台幣７６元。生物科技股持續成為大市焦點，杏輝、佰研、合世、永日、永昕、環瑞醫、懷特、晟德、醣聯、合一、順藥、太景─ＫＹ、訊聯及浩鼎持續升至漲停。
　　雖然台股升幅比之前有所收歛，但各國實施長期ＱＥ及台幣持續強勢，相信依然會吸引資金投入台股市場。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/07/2020
【賭王出殯－圖輯】何鴻燊出殯　多名現任及前任國家領導人致唁電
財經熱話10/07/2020
《經濟不停學》納指港版滬版將面世　上車之前知多Ｄ
財經熱話10/07/2020
《股市一周》疫情反彈兼A股回吐　港股先升後回全周仍漲354點
中國故事10/07/2020
《神州經脈》6月M2增速符預期　滬指止步八連升　周漲幅五年大
財經熱話10/07/2020
《新股掛牌》七股掛牌　歐康維視收高1.5倍每手賺11170元
財經熱話10/07/2020
《嚟緊炒D乜》新世界(00017)買入3大理由
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金