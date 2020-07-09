《台股攻略－馮偉明》台股今日微升２２點收市

《台股攻略》加權指數今早（９日）裂口高開５２點後繼續攻頂，惟攻頂後獲利沽盤湧現令升勢收窄，最終收１２１９２點，微升２２點，成交金額為新台幣２４９３億元。

主要權值股方面，台積電股價創歷史新高，惟及後升勢回順，最終收新台幣３４５元，升新台幣４元。大立光今日舉行股東會，股價轉跌為升，收新台幣４４３０元，升新台幣７５元。鴻海較為弱勢，收新台幣８６﹒２０元，跌新台幣０﹒８元。聯發科股價於前收市價附近徘徊，收新台幣６５１元，跌新台幣１０元。千金股今日表現各異，矽力─ＫＹ跌超過４％，收新台幣

１９２５元，跌新台幣８０元。信驊及譜瑞─ＫＹ升近半根停板，而精測亦因下半年展望佳，收市飆升近９％，收新台幣９１８元，升新台幣７６元。生物科技股持續成為大市焦點，杏輝、佰研、合世、永日、永昕、環瑞醫、懷特、晟德、醣聯、合一、順藥、太景─ＫＹ、訊聯及浩鼎持續升至漲停。

雖然台股升幅比之前有所收歛，但各國實施長期ＱＥ及台幣持續強勢，相信依然會吸引資金投入台股市場。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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