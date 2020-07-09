【大熊來了】惠譽：料垃圾主權信用評級國家首次多於投資評級國家

《經濟通通訊社９日專訊》評級機構惠譽預料，新冠肺炎疫情造成大量國家主權信用評級下

降，數量更可能創紀錄，並首次出現高風險「垃圾」級別的國家數量較「投資」等級國家多。

惠譽指今年已採取３２次下調評級行動，並影響２６個國家，由於在１１８個主權評級當中

，有逾三分之一仍帶有負面展望，故預計該數字將進一步上升。（ａｌ）

