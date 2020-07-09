【ＩＰＯ反應】綠城管理超購逾１０倍，１手中籤率四成

《經濟通通訊社９日專訊》由綠城中國（０３９００）分拆代建公司綠城管理（０９９７９

）公布招股結果，公開發售部分超購１０﹒２倍，１手中籤率四成，認購１０手穩奪１手；股份

發售價為２﹒５元，為招股價範圍之接近下限價，保薦人為瑞信及德銀。

由於股份發售僅超購１０倍，因此公司未有啟動回撥機制；國際配售部分獲大幅超額認購，

相當於國際發售項下可供認購發售股份總數４﹒１２億股的約５倍；基石投資者已認購８３２７

﹒５萬股發售股份，合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約１７﹒４４％及緊隨全

球發售完成後已發行股份的約４﹒３６％。

按發售價每股發售股份２﹒５元計算，經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估

計開支後，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為１０﹒９７億元。當中約５３﹒８％向

綠城中國償還債務，２０％用於透過內生式增長及對代建價值鏈下游的業務務（例如設計機構、

諮詢服務供應商及職業培訓業務）進行戰略收購拓展，約１２﹒２％用於發展的商業資本代建；

４％用作開發我們的生態圈；１０％將用於營運資金。

股份於明日（１０日）於聯交所主板掛牌上市。（ｕｌ）

