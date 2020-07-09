  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/07/2020 08:43

【ＩＰＯ反應】綠城管理超購逾１０倍，１手中籤率四成

　　《經濟通通訊社９日專訊》由綠城中國（０３９００）分拆代建公司綠城管理（０９９７９
）公布招股結果，公開發售部分超購１０﹒２倍，１手中籤率四成，認購１０手穩奪１手；股份
發售價為２﹒５元，為招股價範圍之接近下限價，保薦人為瑞信及德銀。
　　由於股份發售僅超購１０倍，因此公司未有啟動回撥機制；國際配售部分獲大幅超額認購，
相當於國際發售項下可供認購發售股份總數４﹒１２億股的約５倍；基石投資者已認購８３２７
﹒５萬股發售股份，合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約１７﹒４４％及緊隨全
球發售完成後已發行股份的約４﹒３６％。
　　按發售價每股發售股份２﹒５元計算，經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估
計開支後，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為１０﹒９７億元。當中約５３﹒８％向
綠城中國償還債務，２０％用於透過內生式增長及對代建價值鏈下游的業務務（例如設計機構、
諮詢服務供應商及職業培訓業務）進行戰略收購拓展，約１２﹒２％用於發展的商業資本代建；
４％用作開發我們的生態圈；１０％將用於營運資金。
　　股份於明日（１０日）於聯交所主板掛牌上市。（ｕｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事08/07/2020
《神州經脈》滬指攻上三千四　外資入場退潮　人幣即期7關前整固
財經熱話08/07/2020
騰訊急升蓋過匯控急挫　港股收漲153點報26129重上牛熊線
開市Good Morning08/07/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：海普瑞中籤者可中線持有
財經熱話08/07/2020
跨境理財通出台　大行繼續薦吸友邦
財經熱話08/07/2020
背靠國際品牌兼獲高瓴持股　滔博準備起跑
香港政情08/07/2020
【國安立法】駐港國安公署揭幕　駱惠寧：不會侵害合法權益
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金