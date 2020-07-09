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09/07/2020 09:40

《異動股》昂納科技抽升一成九，獲溢價約２４％提私有化

　　《經濟通通訊社９日專訊》昂納科技集團（００８７７）現價升１９﹒０１％，報６﹒２６
元，盤中高見６﹒３元，創兩年半高並逼近６﹒５元要約價；成交約８０８萬股，涉資５０６４
萬元。
　　昂納科技公布，獲公司主席那慶林及開發等連繫股東提出私有化，每股現金作價６﹒５元，
較停牌前收市價５﹒２６港元溢價約２３﹒５７％，涉資約２８﹒２９億元。要約人將不會提高
私有化作價，完成後將會撤回股份的上市地位。
　　現時，恆生指數報２６２９７點，升１６８點或升０﹒６４％，主板成交２０１﹒６３億元
。國企指數報１０８２４點，升７５點或升０﹒７１％。
　　上證綜合指數報３４１６點，升１３點或升０﹒３８％，成交８４４﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１３４９３點，升８７點或升０﹒６５％，成交１０３２﹒５９億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　昂納科技　（００８７７）　　　６﹒２６０元　　　升１９﹒０１％
　　比亞迪電子（００２８５）　　２１﹒９５０元　　　升　４﹒７７％
　　偉易達　　（００３０３）　　４７﹒０５０元　　　升　０﹒５３％
　　中通服　　（００５５２）　　　５﹒３７０元　　　升　１﹒１３％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒５５０元　　　升　５﹒７７％
　　中興通訊　（００７６３）　　２７﹒９００元　　　升　２﹒５７％
　　偉俊集團　（０１０１３）　　　０﹒０２１元　　　升１６﹒６７％
　　富智康集團（０２０３８）　　　０﹒９４０元　　　升　１﹒０８％
　　京信通信　（０２３４２）　　　３﹒６７０元　　　升　１﹒６６％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒６８０元　　　升　６﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｆｚ）

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