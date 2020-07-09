《異動股》昂納科技抽升一成九，獲溢價約２４％提私有化

《經濟通通訊社９日專訊》昂納科技集團（００８７７）現價升１９﹒０１％，報６﹒２６

元，盤中高見６﹒３元，創兩年半高並逼近６﹒５元要約價；成交約８０８萬股，涉資５０６４

萬元。

昂納科技公布，獲公司主席那慶林及開發等連繫股東提出私有化，每股現金作價６﹒５元，

較停牌前收市價５﹒２６港元溢價約２３﹒５７％，涉資約２８﹒２９億元。要約人將不會提高

私有化作價，完成後將會撤回股份的上市地位。

現時，恆生指數報２６２９７點，升１６８點或升０﹒６４％，主板成交２０１﹒６３億元

。國企指數報１０８２４點，升７５點或升０﹒７１％。

上證綜合指數報３４１６點，升１３點或升０﹒３８％，成交８４４﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１３４９３點，升８７點或升０﹒６５％，成交１０３２﹒５９億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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昂納科技 （００８７７） ６﹒２６０元 升１９﹒０１％

比亞迪電子（００２８５） ２１﹒９５０元 升 ４﹒７７％

偉易達 （００３０３） ４７﹒０５０元 升 ０﹒５３％

中通服 （００５５２） ５﹒３７０元 升 １﹒１３％

通達集團 （００６９８） ０﹒５５０元 升 ５﹒７７％

中興通訊 （００７６３） ２７﹒９００元 升 ２﹒５７％

偉俊集團 （０１０１３） ０﹒０２１元 升１６﹒６７％

富智康集團（０２０３８） ０﹒９４０元 升 １﹒０８％

京信通信 （０２３４２） ３﹒６７０元 升 １﹒６６％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒６８０元 升 ６﹒０５％

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（ｆｚ）

