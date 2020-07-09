《異動股》昂納科技抽升一成九，獲溢價約２４％提私有化

《經濟通通訊社９日專訊》昂納科技集團（００８７７）現價升１９﹒０１％，報６﹒２６
元，盤中高見６﹒３元，創兩年半高並逼近６﹒５元要約價；成交約８０８萬股，涉資５０６４
萬元。
昂納科技公布，獲公司主席那慶林及開發等連繫股東提出私有化，每股現金作價６﹒５元，
較停牌前收市價５﹒２６港元溢價約２３﹒５７％，涉資約２８﹒２９億元。要約人將不會提高
私有化作價，完成後將會撤回股份的上市地位。
現時，恆生指數報２６２９７點，升１６８點或升０﹒６４％，主板成交２０１﹒６３億元
。國企指數報１０８２４點，升７５點或升０﹒７１％。
上證綜合指數報３４１６點，升１３點或升０﹒３８％，成交８４４﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１３４９３點，升８７點或升０﹒６５％，成交１０３２﹒５９億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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昂納科技 （００８７７） ６﹒２６０元 升１９﹒０１％
比亞迪電子（００２８５） ２１﹒９５０元 升 ４﹒７７％
偉易達 （００３０３） ４７﹒０５０元 升 ０﹒５３％
中通服 （００５５２） ５﹒３７０元 升 １﹒１３％
通達集團 （００６９８） ０﹒５５０元 升 ５﹒７７％
中興通訊 （００７６３） ２７﹒９００元 升 ２﹒５７％
偉俊集團 （０１０１３） ０﹒０２１元 升１６﹒６７％
富智康集團（０２０３８） ０﹒９４０元 升 １﹒０８％
京信通信 （０２３４２） ３﹒６７０元 升 １﹒６６％
鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒６８０元 升 ６﹒０５％
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（ｆｚ）
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