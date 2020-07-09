【科創板】華泰：７月科創板大規模解禁，對個股影響大於板塊影響

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》華泰證券最新發布的報告指出，７月２２日

是科創板年內解禁高峰，其中創投機構解禁市值份額佔比達７９％。部分個股解禁規模佔其流通

市值比重較大，短期或面臨較大流動性壓力。

華泰證券認為，科創板解禁高峰會形成供給壓力衝擊，或對科技股形成一定擾動，但大幅衝

擊概率較小，因為解禁高峰並不一定造成市場大跌，股東不一定在當月減持。同時，上交所還安

排了多元化減持方式，增量科創主題基金也會帶動資金入場。

