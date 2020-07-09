【ＡＩ大會】李彥宏：未來５年為全社會培養逾５００萬個ＡＩ人才

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》百度董事長兼首席執行官李彥宏今日在上海

舉行的世界人工智能大會開幕式上表示，百度將自己定位於專注於對外賦能的ＡＩ平台型公司，

將幫助企業快速實現ＡＩ化的轉型。圍繞這個定位，百度確定了兩個小目標：一是到２０３０年

智能雲服務器數量達到５００萬台；二是在未來５年中為全社會培養超過５００萬個ＡＩ人才。

