【ＡＩ大會】馬化騰：騰訊華東總部將扎根上海，加快新基建投入

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》騰訊（００７００）董事局主席兼首席執行

官馬化騰今日通過音頻連線在上海舉行的世界人工智能大會上表示，騰訊華東總部將進一步扎根

上海，成為上海人工智能高地的建設者之一。騰訊將加快新基建投入，與上海一起在危機中遇新

機，於變局中開新局，為上海、乃至長三角一體化發展注入新動能。

