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09/07/2020 12:49

【ＡＩ大會】騰訊支持上海打造「全球電競之都」

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》騰訊（００７００）首席運營官任宇昕今日
在上海舉行的世界人工智能大會上表示，騰訊正在全力支持上海打造「全球電競之都」。目前，
騰訊電競在上海建立了英雄聯盟和王者榮耀的遠程制播中心，是全球最專業的制播中心。
　　任宇昕還透露，今年騰訊還在積極籌備英雄聯盟Ｓ１０全球總決賽，希望能夠克服疫情，順
利在上海舉行。

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