【ＡＩ大會】馬斯克：特斯拉在中國做很多原創性工程開發

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》特斯拉ＣＥＯ馬斯克今日通過視頻連線在世
界人工智能大會上表示，特斯拉自動駕駛在中國做得非常好，目前正在中國建立相關工程團隊。
他強調，特斯拉會在中國做很多原創性工程開發，而不僅僅是簡單地把美國的東西搬到中國，因
此歡迎工程師加入特斯拉中國。
他又指特斯拉已經非常接近５Ｇ自動駕駛了，相信心今年可以完成Ｌ５級別的基本功能。
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