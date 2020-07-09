《美元走勢－羅明立》美元短期有機會再度跌至９５的水平

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０７﹒３６ １０７﹒１８ １０７﹒２６
歐元╱美元 １﹒１３７０ １﹒１３２８ １﹒１３６０
英鎊╱美元 １﹒２６５０ １﹒２６０２ １﹒２６５０
美元╱瑞郎 ０﹒９３８６ ０﹒９３６３ ０﹒９３６８
美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９６ ７﹒７５００
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《美元走勢》美國新冠肺炎疫情未有好轉，專家認為這是第一波疫情的延續，而不是第二波
疫情，並且仍未到最高峰。資料顯示，昨日（８日）美國確診超７萬人，創單日最高紀錄，而單
日死亡病例也再次大幅上升到１３００人以上。較早前衛生專家擔憂美國獨立日假期後確診病例
將會激增正變成現實，最令人擔憂的是目前感染率上升。
而市場擔心，當美國醫院人滿為患，沒有更多的床位時，州長們可能被逼重新實施封鎖措施
。面對疫情擴散，美聯儲或需要加大寬鬆力度，近期亦有多位美聯儲官員均表態，提到「採取更
多行動」的可能性或者必要性。預料美聯儲仍將維持超寬鬆貨幣政策較長時間，對美元將有長期
下行壓力，短期有機會再度跌至９５的水平。
歐盟委員會在預料，２０２０年歐洲經濟將出現更大程度的萎縮，達到－８﹒３％，遠差於
兩個月前預測的－７﹒４％，而主席馮德萊恩表示，疫情危機比１０年前的金融危機的影響更加
深遠廣泛，歐洲已經進入近１００年來最嚴峻的衰退，需要歐盟各國共同合作，儘快通過復甦基
金計畫。由於歐洲對於疫情的防控好於美國，同時近期歐洲經濟數據明顯改善，對歐元構成支撐
。若歐洲不會出現第二波疫情，限制措施能繼續放鬆，經濟可能會出現比預期更加強勁的反彈，
有望上試１﹒１４２０及１﹒１５００。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１３００ １﹒１４２０ １﹒１２５０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２５８０ １﹒２７００ １﹒２５３０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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