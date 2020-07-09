【香港政情】羅冠聰棄泛民初選，籲改投前女友袁嘉蔚

港區國安法實施前夕，香港眾志成員羅冠聰離開香港。參加民主派立法會港島初選的他，昨

（８日）終於宣布退選，同時呼籲支持者改投其前女友、南區區議員袁嘉蔚。

承辦民主派初選的民主動力，已經收到羅冠聰退選信息，令港島初選的名單由８張變成７張

。袁嘉蔚昨晚舉行大型宣傳街站，她指羅冠聰被逼離港，所以就要有人留下，她參加初選是希望

守護家園。

民主派初選將於本周六、日（１１、１２日）舉行。《香港經濟日報》（ｚｚ）

