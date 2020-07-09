【新冠肺炎】傳港府內部已有共識，最快今日收緊控疫

香港疫情再現小爆發，政府今天（９日）勢出招，公布收緊防疫措施。

據知，港府內部已有共識，現時情況嚴峻，必須快速出招，收緊防疫措施。

有官場人士表示，面對新冠肺炎，大家起初無經驗，但現在對病毒認識增加，知道疫情不會

斷尾，必有反覆，一旦社交距離放寬，再爆發風險會上升，也更清楚哪些招數較為有效。例如，

２月時公務員要在家中工作，但現在返工都算安全，口罩又夠用，應不必回復２月時此招數。《

香港經濟日報》

