【國安立法】渣打料香港市場續受地緣政治因素影響，惟逐步回穩

《經濟通通訊社９日專訊》港版國安法早前實施，美國討論對中國採取制裁措施。渣打香港

財富管理投資策略主管梁振輝表示，在新冠肺炎疫情前，市場一直討論中美關係爭議，但中美股

市仍然拾級上升，相信該趨勢將會持續，雖然未來市場氣氛仍然受政治等因素而保持緊張，但未

必對股市有太大影響，暫時投資者對市場仍有較大信心。

他指，法例落實之前，市場的確出現憂慮，但隨著例的通過，憂慮有所減退，並轉為關注巿

場發展，近日更有資金流入股巿，相信下半年巿場最為憂慮疫情發展。整體而言，本港投資市場

仍然面對挑戰，但情況將較上半年改善，而中概股相對有較高吸引力，中概股回流本港趨勢將會

持續。



＊美元中線料跌５－７％，人幣於６﹒９至７﹒２水平上落＊



早前有報道指，美國政府正討論通過限制香港銀行購買美元的能力，打擊聯繫匯率制度。梁

振輝指，市場近日傳出不同消息，仍然難以評估情況，該行仍在持續觀望中。不過，他認為今年

餘下時間，甚至第三季，本港市場仍會持續受地緣政治因素影響，而持續波動，但情況預料會逐

步回穩。渣打料下半年人民幣將於６﹒９至７﹒２水平上落。

渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠預料，下半年人民幣匯價將處於上半年的區間，即

６﹒９至７﹒２水平上落。

她又指，雖然美元匯價走勢在短期內，將持續受貿易問題、新冠肺炎疫情等影響。不過，美

元亦是巿場其中一項避險資產。當巿場發生任何重大消息或事件，避險因素都可能會對美元有支

持作用。因此預期美元中線僅下跌５％至７％。（ｓｋ）

