【國安立法】曾國衞指民主派初選或違國安法，林卓廷斥蓄意誤導

《經濟通通訊社９日專訊》民主派將在周末舉行立法會選舉初選投票，政制及內地事務局長

曾國衞表示，有關行為可能涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》及《港區國安法》，相關

部門正就投訴調查，一旦發現涉嫌違法，會轉介至執法部門。

曾國衞接受《東方日報》及《文匯報》訪問時指，號召參選人當選後全面否決《財政預算案

》，從而癱瘓政府，屬「攬炒」行為，組織、策劃及參選初選活動，有可能違反《港區國安法》

第２０、２２及２９條。

他又指，參選資格由選舉主任依照各種證據作出專業判斷，但若存在明顯違背《港區國安法

》精神，包括嚴重干擾破壞中央或特區政府依法履行職能，本身就是很大的問題。

發起民主派初選的港大法律系副教授戴耀廷在社交網站表示，如果曾國衞因應政治需要，任

意解釋條文，是可得出非常荒謬結論，連民間的投票也可定為違法。他指初選沒有涉及任何主張

，否決預算案是基本法賦予立法會的憲制權力，不可能觸犯《港區國安法》第２０及２２條。

有份參選民主派初選的民主黨林卓廷指，初選只是內部協調機制，建制派政黨過往亦有舉辦

過，曾國衞是蓄意誤導公眾，企圖恐嚇參選人、義工、市民。另有份參選初選的公民黨楊岳橋表

示，初選在陽光下進行，看不到有任何違反法例的行為，打算投票的市民亦不需要退縮。

（ｂｉ）（ｚｚ）

