【夜期時段】即月期指最新報２６２１１點，跌３５點，高水１點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６２２５點，跌２１點，高水１５
點，最新報２６２１１點，跌３５點，高水１點，合約成交３６８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０７９５點，升１０點，高水１３點，最新報１０７６９
點，跌１６點，低水１３點，合約成交５２８張。
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