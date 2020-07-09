【夜期時段】即月期指最新報２６２１１點，跌３５點，高水１點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６２２５點，跌２１點，高水１５

點，最新報２６２１１點，跌３５點，高水１點，合約成交３６８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０７９５點，升１０點，高水１３點，最新報１０７６９

點，跌１６點，低水１３點，合約成交５２８張。

