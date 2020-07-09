【企業盈警】嘉里建設（６８３）料中期盈利大跌７０％至７５％

《經濟通通訊社９日專訊》嘉里建設（００６８３）預期，截至今年６月底止六個月的盈利
將按年大幅減少７０％至７５％。
今年首６個月集團擁有的酒店資產收入按年顯著減少；以及相對於２０１９年同期錄得
４﹒５２億港元投資物業的重估淨增加，集團投資物業於本期並無重估收益。
嘉里建設表示，此下跌主要由於新型冠狀病毒疫情影響下，香港及內地作出相應的隔離及社
會保障措施造成不利市場的情況。（ｊｏ）
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