【企業盈警】嘉里建設（６８３）料中期盈利大跌７０％至７５％

《經濟通通訊社９日專訊》嘉里建設（００６８３）預期，截至今年６月底止六個月的盈利

將按年大幅減少７０％至７５％。

今年首６個月集團擁有的酒店資產收入按年顯著減少；以及相對於２０１９年同期錄得

４﹒５２億港元投資物業的重估淨增加，集團投資物業於本期並無重估收益。

嘉里建設表示，此下跌主要由於新型冠狀病毒疫情影響下，香港及內地作出相應的隔離及社

會保障措施造成不利市場的情況。（ｊｏ）

